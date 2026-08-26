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Abelardo de la Espriella confirmó la construcción de megacárceles y dio un ultimátum al Inpec

El mandatario ordenó al Inpec reforzar la seguridad, de manera inmediata, en los centros de reclusión.

Abelardo de la Espriella confirmó la construcción de megacárceles y le dio un ultimátum al Inpec
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:43 p. m.
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En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella, confirmó su disposición para la construcción de megacárceles de máxima seguridad en el país, tal como lo anunció en campaña.

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El jefe de estado explicó que estos nuevos centros penitenciarios estarán destinados a recluir a los criminales más peligrosos del país.

Anunció que las obras de las megacárceles se realizarán en asociación con la empresa privada.

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Colombia construirá megacárceles para los criminales más peligrosos

Las nuevas infraestructuras penitenciarias estarán diseñadas específicamente para aislar a terroristas y líderes de organizaciones criminales que actualmente dirigen sus estructuras desde las prisiones existentes.

El presidente De la Espriella mencionó explícitamente a varios alias de reconocidos delincuentes, entre ellos alias Miquito, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito’, el ‘Negro Ober’ y alias Pequeño.

Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen, desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas (…) Eso se acabó.

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El ultimátum de Abelardo de la Espriella al director del Inpec

Mientras avanzan los proyectos de construcción, De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) reforzar de inmediato la seguridad en los establecimientos carcelarios actuales.

Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia (…) El director del Inpec me tiene que dar resultados. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale.

El mandatario busca recuperar el control efectivo en los centros penitenciarios en el país.

"La corrupción en el Inpec se arranca de raíz. El funcionario que se venda a un delincuente dejará de portar un uniforme para empezar a responder ante la justicia", advirtió.

El presidente aseguró que las nuevas cárceles mantendrán a los reclusos "alejados de la sociedad, sin otra posibilidad que cumplir la pena que les ha sido impuesta (…) los delincuentes pagarán con creces su deuda con la sociedad".

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