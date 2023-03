Millonarios tendrá varias bajas para los próximos juegos en liga: lesionados y convocados

Luego de su eliminación en la Copa Libertadores a manos de Atlético Mineiro, Millonarios comienza a centrar sus miradas en lo que será la liga colombiana, donde comenzará a buscar la mayoría de puntos antes de que inicie la fase de grupos de la Copa Sudamericana y poder así asegurar un cupo en la siguiente fase del rentado nacional.

Sin embargo, las noticias para el conjunto bogotano no son las más positivas, pues se confirmó que Millonarios perderá a tres jugadores para los juegos frente al Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, teniendo en cuenta la fecha FIFA que se va a presentar durante el 18 al 28 de marzo.

Los jugadores Álvaro Montero y Óscar Cortés no estarán con Millonarios por convocatoria con la Selección Colombia, mientras que Juan Pablo Vargas fue convocado por el entrenador Luis Fernando Suárez para disputar los juegos de Costa Rica frente a Martinica y la Selección de Panamá en la Liga de Naciones.

A estas bajas por convocatorias a sus respectivas selecciones, se le suman la ausencia de Omar Bertel, Steven Vega y Andrés Llinás, quienes tienen alguna molesta física y están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, dejando preocupados al cuerpo técnico del conjunto embajador.

Millonarios piensa en Águilas Doradas

Tras su llegada a la ciudad de Bogotá, NoticiasRCN.com habló con Alberto Gamero sobre lo que será los próximos juegos del equipo bogotano en el rentado nacional, afirmando que no tendrá una nómina alterna y mirará qué jugadores podrán estar aptos para pelear un puesto en la titular del equipo azul.

“A mí no me gusta la rotación, me gusta que el equipo juegue a la medida que este entero y que tengan capacidad física. Tenemos que mirar en los entrenamientos del viernes y sábado, y si los jugadores que viajaron a Brasil pueden estar, estarán”, aseguró el entrenador Alberto Gamero.

De igual forma, el estratega ‘samario’ habló de lo que será el juego frente Águilas Doradas, el próximo domingo 19 de marzo en el Estadio El Campín.

“Es un equipo bueno, tiene un gran sacrificio en la cancha, tiene fútbol de ida y vuelta, pero bueno, vamos a prepararnos y vamos a buscar obtener los tres puntos con nuestros hinchas”, finalizó Alberto Gamero.