Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!

El estadio El Campín fue testigo de un encuentro vibrante entre Millonarios y Deportivo Cali, que terminó con un empate 3-3 lleno de emociones, goles y también momentos de preocupación por las lesiones sufridas por jugadores clave del conjunto embajador.

Un empate con seis goles y mucha intensidad

El marcador se abrió temprano gracias a Beckham Castro, quien al minuto 7' se adelantó a Millonarios con una definición precisa. El azul siguió de largo con anotación de Helibelton Palacios.

El Deportivo Cali reaccionó y, en tiempo de adición de la primera parte (45+1'), Avilés Hurtado descontó desde el punto blanco del punto penal.

En el segundo tiempo, Hurtado volvió a aparecer al minuto 58 para poner el 2-2, y Johan Martínez amplió la ventaja para el Cali al 62'. Sin embargo, Millonarios no se rindió y Danovis Banguero decretó el 3-3 definitivo, desatando la euforia de los hinchas azules.

Lesiones que encendieron las alarmas en Millonarios

Más allá de los goles, el partido dejó preocupación en el campamento embajador. El arquero Guillermo de Amores tuvo que abandonar el campo tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el defensor Andrés Llinás salió con evidentes signos de dolor por una posible fractura en su tobillo, luego de una jugada fortuita con un rival.

RELACIONADO Las razones por las que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Nicolás Maduro

Ambos casos están a la espera de un diagnóstico médico oficial, pero las imágenes encendieron las alarmas tanto en Millonarios como en la Selección Colombia, de la cual Llinás es habitual convocado.

Con este empate, Millonarios sumó su primer punto en la Liga BetPlay 2025-II, mientras que el Deportivo Cali llegó a 6 unidades, consolidando un inicio de torneo competitivo. El duelo, además de goles y emociones, dejó claro que ambos equipos están dispuestos a pelear cada partido al máximo.