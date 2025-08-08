CANAL RCN
Las razones por las que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Nicolás Maduro

La recompensa por Nicolás Maduro duplica la cifra de Bin Laden: ¿Por qué EE. UU. ofrece 50 millones de dólares?

Por qué Estados Unidos busca a Nicolás Maduro
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
05:57 p. m.
El Gobierno de Estados Unidos sorprendió al mundo al aumentar la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a 50 millones de dólares.

Este monto histórico no solo supera a los 30 millones ofrecidos por los hijos de Saddam Hussein, Uday y Qusay, sino que duplica la cifra que en su momento se prometió por el líder terrorista Osama Bin Laden.

Los motivos de Estados Unidos para arrestar a Nicolás Maduro

El motivo detrás de esta elevada recompensa, según la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, es la acusación de que Maduro es "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

La gravedad de estos cargos y la presunta vinculación del líder venezolano con organizaciones criminales, como el "Cártel de los Soles", lo han posicionado como una amenaza de seguridad nacional para Washington, justificando así la millonaria cifra.

Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país, mencionó.

Las acusaciones, que han sido enfáticamente negadas por el gobierno venezolano, apuntan a que Maduro y otros funcionarios de alto rango estarían facilitando el tráfico de drogas a través de su territorio.

La fiscal Bondi afirmó que la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) ha incautado grandes cantidades de narcóticos provenientes de Venezuela, algunas de las cuales estarían directamente vinculadas al gobernante.

Esta situación, enmarcada en el programa de recompensas por narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, es distinta a la de Bin Laden, quien era buscado por cargos de terrorismo.

El NRP, que ha ayudado a llevar a la justicia a más de 75 infractores de la ley, permite ofrecer sumas de hasta 25 millones de dólares, aunque en este caso se ha incrementado por el nivel de la amenaza.

Nicolás Maduro es buscado por el Gobierno de Estados Unidos

La acusación de ser "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" se basa en la supuesta existencia del "Cártel de los Soles", una estructura que, según expertos, no es una organización criminal tradicional. En su lugar, se describe como una red de altos funcionarios, incluidos militares, que facilitan y protegen el narcotráfico.

El nombre proviene de las insignias militares que llevan los generales venezolanos en sus uniformes, lo que sugiere un involucramiento directo del poder en las actividades ilícitas.

