Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

Todo está listo para el primer clásico capitalino del segundo semestre entre Millonarios e Independiente Santa Fe, duelo que se jugará este sábado 6 de septiembre a las 8:30 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los embajadores, dirigidos por Hernán Torres, serán locales en un partido clave para seguir sumando, mientras que el actual campeón colombiano llega con la urgencia de recuperar terreno tras caer ante Once Caldas en casa.

Millonarios sancionado, pero con clásico confirmado

En la antesala del compromiso, se generó incertidumbre por la sanción que recibió Millonarios de parte de la Dimayor.

Pues en la resolución número 86 se impuso una multa de $11.388.000 y la suspensión de la tribuna norte del estadio por una fecha. El club azul anunció que apelará, al considerar la medida desproporcionada, y buscará que la sanción quede solo en un llamado de atención.

Pese a esta situación, el clásico no corre riesgo y los embajadores podrán recibir a su rival de patio en una noche que promete emociones fuertes en el máximo escenario de los bogotanos.

Confirmada la presencia de la hinchada cardenal

La gran novedad es que sí habrá presencia de hinchada visitante. Durante las últimas horas, Diego González, líder de la Guarida Albirroja Sur, confirmó la asistencia de los aficionados de Santa Fe.

“Nuestra casa, aquí estaremos para alentar a Independiente Santa Fe, el próximo clásico bogotano, como tiene que ser, con todo el color y la fiesta del partido más importante del FPC”, aseguró.

La tribuna sur del estadio será ocupada por la hinchada cardenal, a pesar de que se especulaba que esa localidad sería habilitada para los seguidores azules tras el cierre de la norte.