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ENTRENA Más: una inicitiva del Ministerio del Deporte para fortalecer el desarrollo deportivo en Colombia

El proyecto busca consolidar la gestión del conocimiento y transformar el aprendizaje individual en éxitos deportivos para el país.

ENTRENA Más: una inicitiva del Ministerio del Deporte para fortalecer el desarrollo deportivo en Colombia
Foto: Ministerio del Deporte

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
04:58 p. m.
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Con el fin de fortalecer el desarrollo deportivo en Colombia, el Ministerio del Trabajo, en cabeza de la ministra Juliana Gutiérrez, ha lanzado el proyecto 'ENTRENA Más', que busca consolidar la gestión del conocimiento y transformar el aprendizaje individual en algo que pueda ser aprovechado por el resto de equipos que conforman la entidad.

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El ministerio considera que la gestión del conocimiento es una prioridad institucional y, a partir de eso, van a identificar, documentar, sistematizar y compartir los aprendizajes adquiridos por los colaboradores para que se conviertan en patrimonio de la entidad y que hagan parte de la gestión pública.

Fortalecimiento del desarrollo deportivo en Colombia como objetivo

El programa Talento y Reserva Deportiva, que tiene como objetivo reconocer potenciales talentos, orientar decisiones técnicas y acompañar la progresión de deportistas de alto rendimiento, es uno de los más beneficiados por el proyecto 'ENTRENA Más' ya que a partir de la gestión del conocimiento podrán continuar con el proceso de identificar deportistas en los territorios del país.

“La transferencia de conocimiento es demasiado importante para que las organizaciones y las instituciones perduren en el tiempo”, afirmó la ministra del Deporte y se complementa con una de las características de la iniciativa, que es convertir el conocimiento en entrenamiento institucional.

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Del conocimiento individual al éxito deportivo

El Ministerio del Deporte asegura que así como los deportistas fortalecen sus capacidades con entrenamiento constante, preparación y aprendizaje, pueden complementar el proceso con el conocimiento compartido por sus trabajadores.

De este modo, la entidad considera que, si los deportistas y otros programas de talentos adquieren dichos conocimientos, lograrán mejorar su rendimiento para contribuir al futuro deportivo de Colombia.

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