Comprar casa sin cuota inicial sería posible en Colombia: así es el nuevo proyecto de ley

Comprar vivienda propia en Colombia podría ser más fácil para miles de familias que actualmente pagan arriendo, pero no cuentan con los ahorros necesarios para una cuota inicial.

Una nueva iniciativa presentada ante el Congreso busca cambiar esta situación mediante subsidios y créditos con condiciones especiales.

El Partido Conservador y el movimiento Avanza Colombia, liderado por el exministro Mauricio Cárdenas, radicaron en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 455 de 2026, denominado "Vivienda Sin Cuota Inicial", que plantea facilitar la compra de vivienda de interés prioritario (VIP) a hogares de menores ingresos.

¿Quiénes podrían comprar vivienda sin cuota inicial en Colombia?

La propuesta contempla ayudas económicas del Estado y cuotas mensuales cercanas a los $700.000, dependiendo del valor de la vivienda y las condiciones del crédito.

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El proyecto está dirigido principalmente a familias que no tienen vivienda propia y cuyos ingresos mensuales no superen los dos salarios mínimos legales vigentes.

Uno de sus principales beneficios sería un subsidio de hasta 30 salarios mínimos, destinado a cubrir la cuota inicial y otros gastos relacionados con la compra, como trámites notariales y registro.

Además, este apoyo podría combinarse con subsidios de las cajas de compensación familiar y otras entidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La iniciativa también contempla condiciones especiales para trabajadores independientes e informales, quienes podrían demostrar su capacidad de pago mediante movimientos bancarios, pagos de arriendo y servicios públicos.

Las mujeres cabeza de familia tendrían prioridad para acceder al programa, junto con hogares afectados por desastres naturales.

¿Cuánto se pagaría mensualmente por una vivienda sin cuota inicial?

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la posibilidad de pagar cuotas similares al valor de un arriendo.

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El documento presenta un ejemplo con una vivienda de $157.581.450, para la cual se otorgaría un subsidio de $50 millones.

De esta manera, la familia no tendría que aportar dinero para la cuota inicial y financiaría los $107.581.450 restantes mediante un crédito hipotecario.

Con un plazo de 30 años y una ayuda estatal sobre los intereses, la mensualidad podría ubicarse cerca de $700.000 durante los primeros siete años.

Sin embargo, el proyecto advierte que, una vez finalizado este beneficio, la cuota podría aumentar hasta aproximadamente $1.050.000, según las condiciones utilizadas en el ejemplo.

¿Cuándo comenzaría a funcionar el programa de vivienda sin cuota inicial?

La iniciativa propone beneficiar a 330.000 hogares entre 2027 y 2030, aunque su implementación dependería de los recursos disponibles y las decisiones del Gobierno nacional.

También contempla una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales sobre los intereses durante siete años, con un punto adicional para mujeres cabeza de familia.

Por ahora, el proyecto debe superar su trámite en el Congreso y convertirse en ley. Esto significa que todavía no existen inscripciones abiertas ni subsidios disponibles a través de esta propuesta.

Si recibe aprobación, el Gobierno tendría hasta 12 meses para reglamentar su funcionamiento y definir los procedimientos de acceso.