Ministerio del Deporte suspendió el reconocimiento deportivo del Pereira: ¿Qué sigue ahora?

La crisis del Deportivo Pereira llegó a un punto decisivo con la publicación del comunicado oficial del Ministerio del Deporte, en el que se confirma la suspensión del reconocimiento deportivo del club.

Esta decisión, se fundamenta en los incumplimientos contractuales del equipo con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Con ello, la problemática que venía afectando el rendimiento en la Liga BetPlay adquiere ahora una dimensión institucional mucho más grave.

El 'Matecaña' venía arrastrando retrasos en pagos que incidieron directamente en su cierre de temporada, y que ahora derivan en una sanción que compromete su funcionamiento básico.

La suspensión, una medida que suele aplicarse como último recurso ante reiterados incumplimientos, coloca al club en un escenario de riesgo profundo. Esta situación recuerda antecedentes recientes en el fútbol colombiano, incluido un caso en el que el Cúcuta Deportivo perdió la categoría tras un proceso similar.

Impactos tras la suspensión del reconocimiento deportivo

La confirmación del Ministerio del Deporte le entrega 10 días al equipo pereirano para que cumpla con todas las obligaciones pendientes. En caso de superar este plazo, se llevará a cabo la cancelación del reconocimiento deportivo, lo cual trae consecuencias más graves.

En caso de que se llegue a la próxima instancia, la Dimayor tiene que eliminar la ficha profesional del equipo y llevar a cabo la respectiva desafiliación, dejándolo sin opciones de disputar competencias oficiales.

El club podría volver a competir por medio de trámites administrativos, pero este escenario solamente los dejaría comenzar nuevamente desde la segunda división, tal como le pasó al Cúcuta Deportivo en 2020.

¿Qué viene ahora para el Matecaña?

En los próximos días se espera que la dirigencia avance en la presentación oficial de los nuevos socios, un paso clave para concretar la venta del club y redefinir su rumbo financiero. La prioridad será corregir los incumplimientos señalados por el Ministerio y evitar que el proceso escale a un punto irreversible.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los seguidores y actores del entorno deportivo, conscientes de que el equipo enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

La estabilidad del Deportivo Pereira depende ahora de la rapidez con que se gestionen los cambios internos, así como del cumplimiento estricto de las obligaciones que motivaron la sanción. Con el comunicado oficial ya emitido, el reto es monumental, pero indispensable para garantizar la continuidad institucional del Matecaña.