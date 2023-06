Desde Beckham hasta Messi: los fichajes más grandes en la historia de la MLS

Lionel Messi se convirtió en el más reciente fichaje estrella de la MLS de Estados Unidos. La liga profesional de fútbol del país norteamericano contará de ahora en adelante con uno de los mejores jugadores de la historia en sus filas. El Inter Miami será el equipo donde el argentino jugará.

Messi decidió traer su talento a las costas de Florida, siendo así el nuevo fichaje franquicia del fútbol en Estados Unidos. La liga del país norteamericano siempre ha estado por detrás de la NBA, la NFL y la MLB en términos de audiencia y popularidad, pero el fanatismo por el fútbol o soccer, como se le dice en ese país, viene creciendo.

Lea además: El salario que recibirá y las empresas detrás del fichaje de Messi al Inter de Miami

Desde los años 70, grandes jugadores como Pelé o Franz Beckenbauer jugaron allá, pero era una época distinta, no existían las redes sociales ni el mercadeo global que existe en el siglo XXI.

En los últimos 20 años, el estallido de la MLS se debe, en gran parte, a la llegada de grandes jugadores que marcaron épocas en el fútbol europeo, y que fueron a Estados Unidos para darle caras más conocidas al fútbol.

Los fichajes más grandes de la MLS

El primero de estos fue el inglés David Beckham, quien en el año 2007 tomó la decisión de dejar el Real Madrid y poner rumbo a LA Galaxy de la MLS. Beckham fue el primer gran fichaje mediático de esta liga, y abrió un nuevo panorama para el fútbol en Norteamérica. Logró conseguir varios títulos, y la imagen y percepción de la MLS fue cambiando poco a poco.

En 2010, otros dos grandes fichajes llegaron, esta vez a la costa este, al New York Red Bulls. Thierry Henry, campeón mundial con Francia en 1998, y ganador de varios títulos con el Arsenal y Barcelona, llegó a la ciudad que nunca duerme. Además, junto a él llegó el mexicano Rafael Márquez, quienes venían de ser piezas fundamentales en el Barcelona de Pep, Guardiola.

El crecimiento de esta liga llevó a que se fueran sumando nuevos equipos franquicia en grandes ciudades. Nueva York no quiso quedarse con solo un club, al igual que Orlando no quiso tampoco quedarse fuera de la competencia. En 2015, el New York City entró a la liga, equipo propiedad del City Group, dueños del Manchester City, y trajo a tres históricos jugadores a sus filas: Frank Lampard, Andrea Pirlo y David Villa. Jugadores legendarios en algunos de los clubes más grandes de Europa como Chelsea, AC Milán, Valencia y Barcelona, recalaron en tierras estadounidenses.

Ese mismo año, el Orlando City ingresó a la MLS, y su fichaje estrella fue el brasileño Kaká, leyenda del AC Milán, Balón de Oro en 2007, y campeón mundial con Brasil en 2002.

A lo largo de los años, el LA Galaxy no perdió protagonismo, y contó con otros legendarios jugadores como los ingleses Steven Gerrard y Ashley Cole, y más recientemente, tuvo en sus filas al sueco Zlatan Ibrahimovic. Todos estos jugadores ayudaron a que mayor cantidad de espectadores llegara a la MLS. Ahora será el turno de Lionel Messi, quien llega a un equipo del cual David Beckham es accionista y fundador, con el objetivo de seguir ganando, y ayudar a crecer aún más la Major League Soccer.