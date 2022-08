¡De película! Futbolista no pudo ir a su boda, pero envió a su hermano en su nombre

Si hay un momento con el que muchas personas sueñan o, por lo menos esa idea se la venden sus familiares, es casarse. Es por eso que ese día es el que muchos anhelan para compartir con la persona que más aman. No importa qué tipo de boda sea, lo importante es disfrutarla.

Estas personas hacen unos minuciosos preparativos y no dejan nada al azar. Quieren que nada se les pase por alto y un mal momento no está en sus pensamientos. Sin embargo, ese trago amargo lo vivió un futbolista que actúa en la liga sueca.

Ese es el caso del jugador sierraleonés de 27 años, Mohamed Buya, quien tenía todo listo para su boda, pero el equipo en el que juega, el Malmö FF, no le quiso dar el permiso para asistir a su boda y lo convocó para un partido.

El futbolista de 27 años se iba a casar el pasado 21 de julio, cuando terminara su contrato con el Henan Songshan Longmen, de la Superliga China. Pero el Malmö se interesó en su forma de juego, lo fichó y lo convocó de inmediato para que jugara las rondas previas de la Europa League.

Pero Buya no podía permitir que la mujer de su vida no tuviera la boda que tanto habían planeado, así que se le ocurrió la idea de enviar a su hermano para que hiciera las veces de él en el matrimonio.

"Su hermano lo representó en la celebración que hicimos el 31 de julio y estuvo todo acordado por los familiares y amigos", dijo la esposa a Olé.

Este tipo de matrimonios se pueden hacer en algunas iglesias católicas, en las que alguno de los novios no se encuentro presente, teniendo de por medio a un procurador.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF