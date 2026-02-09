Juan Fernando Quintero recordó sus diferencias con Coudet tras su salida de River

Juan Fernando Quintero volvió a referirse a su salida de River Plate y explicó su relación con Eduardo Coudet. Además, confirmó que decidió apartarse de la Selección Colombia después del Mundial 2026.

El paso de Juan Fernando Quintero por River Plate terminó marcado por diferencias con Eduardo Coudet, especialmente por la continuidad que tuvo el colombiano bajo las órdenes del entrenador. Meses después de aquella situación, el mediocampista volvió a hablar del tema y aseguró que el tiempo terminó respaldando su postura.

En conversación con Saque Largo de Win Sports, Quintero evitó extenderse sobre su antiguo club, pero recordó el episodio que generó polémica durante su última etapa en Argentina.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre Coudet?

Yo quise ser sincero; el tiempo me dio la razón, yo simplemente decía lo que sentía, manifestó el jugador.

La relación futbolística entre ambos ya había quedado expuesta cuando Quintero cuestionó públicamente la poca continuidad que estaba teniendo con Coudet.

El colombiano había señalado que no era una prioridad para el entrenador y reconoció que sus conceptos futbolísticos eran diferentes. Aunque aclaró que respetaba las decisiones del técnico, también defendió su derecho a expresar lo que estaba viviendo dentro del equipo.

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Ahora, Quintero aseguró que prefiere dejar atrás aquella etapa y concentrarse en su presente con Independiente Medellín.

“Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza”, afirmó el mediocampista, quien destacó además que mantiene comunicación directa con los entrenadores porque son ellos quienes finalmente toman las decisiones dentro del campo.

La salida de Coudet de River, ocurrida después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, volvió a poner aquellas declaraciones en el centro de la conversación.

¿Por qué Juan Fernando Quintero se apartó de la Selección Colombia?

El otro anuncio que dejó la entrevista fue todavía más relevante para el futuro del futbolista.

Quintero confirmó que decidió no continuar con la Selección Colombia después del Mundial 2026. Según explicó, tomó la determinación personalmente tras la frustración que le produjo la participación del equipo en el torneo.

Yo dije que yo me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, explicó.

El mediocampista aseguró que comunicó esa decisión tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros, por lo que su ausencia de futuras convocatorias no respondería únicamente a una decisión deportiva del entrenador de turno.

Mientras tanto, Quintero afronta una nueva etapa en Independiente Medellín, club al que regresó en agosto después de su paso por River. Su objetivo ahora está puesto en competir por los títulos que el equipo antioqueño disputa durante el segundo semestre de 2026.

La decisión de apartarse de la Selección abre, además, una incógnita sobre el futuro internacional de uno de los futbolistas colombianos que dejó una de las imágenes más recordadas de la generación que llegó a Rusia 2018.