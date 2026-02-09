CANAL RCN
Deportes

Juan Fernando Quintero recordó sus diferencias con Coudet tras su salida de River

Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre Coudet tras salir de River Plate.

Juan Fernando Quintero sobre Coudet
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
10:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Juan Fernando Quintero volvió a referirse a su salida de River Plate y explicó su relación con Eduardo Coudet. Además, confirmó que decidió apartarse de la Selección Colombia después del Mundial 2026.

El paso de Juan Fernando Quintero por River Plate terminó marcado por diferencias con Eduardo Coudet, especialmente por la continuidad que tuvo el colombiano bajo las órdenes del entrenador. Meses después de aquella situación, el mediocampista volvió a hablar del tema y aseguró que el tiempo terminó respaldando su postura.

'Juanfer' Quintero confirmó que no seguirá en la Selección Colombia tras el Mundial
RELACIONADO

'Juanfer' Quintero confirmó que no seguirá en la Selección Colombia tras el Mundial

En conversación con Saque Largo de Win Sports, Quintero evitó extenderse sobre su antiguo club, pero recordó el episodio que generó polémica durante su última etapa en Argentina.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre Coudet?

Yo quise ser sincero; el tiempo me dio la razón, yo simplemente decía lo que sentía, manifestó el jugador.

La relación futbolística entre ambos ya había quedado expuesta cuando Quintero cuestionó públicamente la poca continuidad que estaba teniendo con Coudet.

El colombiano había señalado que no era una prioridad para el entrenador y reconoció que sus conceptos futbolísticos eran diferentes. Aunque aclaró que respetaba las decisiones del técnico, también defendió su derecho a expresar lo que estaba viviendo dentro del equipo.

Al Ittihad le dio la bienvenida a Richard Ríos con este video
RELACIONADO

Al Ittihad le dio la bienvenida a Richard Ríos con este video

Ahora, Quintero aseguró que prefiere dejar atrás aquella etapa y concentrarse en su presente con Independiente Medellín.

“Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza”, afirmó el mediocampista, quien destacó además que mantiene comunicación directa con los entrenadores porque son ellos quienes finalmente toman las decisiones dentro del campo.

La salida de Coudet de River, ocurrida después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, volvió a poner aquellas declaraciones en el centro de la conversación.

¿Por qué Juan Fernando Quintero se apartó de la Selección Colombia?

El otro anuncio que dejó la entrevista fue todavía más relevante para el futuro del futbolista.

Quintero confirmó que decidió no continuar con la Selección Colombia después del Mundial 2026. Según explicó, tomó la determinación personalmente tras la frustración que le produjo la participación del equipo en el torneo.

Yo dije que yo me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, explicó.

El mediocampista aseguró que comunicó esa decisión tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros, por lo que su ausencia de futuras convocatorias no respondería únicamente a una decisión deportiva del entrenador de turno.

Mientras tanto, Quintero afronta una nueva etapa en Independiente Medellín, club al que regresó en agosto después de su paso por River. Su objetivo ahora está puesto en competir por los títulos que el equipo antioqueño disputa durante el segundo semestre de 2026.

Planes para secuestrar a Mbappé: Revelan la lista negra de la red criminal desmantelada en Francia
RELACIONADO

Planes para secuestrar a Mbappé: Revelan la lista negra de la red criminal desmantelada en Francia

La decisión de apartarse de la Selección abre, además, una incógnita sobre el futuro internacional de uno de los futbolistas colombianos que dejó una de las imágenes más recordadas de la generación que llegó a Rusia 2018.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

'Juanfer' Quintero confirmó que no seguirá en la Selección Colombia tras el Mundial

América de Cali

Anuncian nueva demanda contra América de Cali en Liga BetPlay: no han jugado el partido

Fútbol Profesional Colombiano

El desaparecido equipo que planea regresar al fútbol colombiano: así fue el anuncio

Otras Noticias

Presupuesto General de la Nación

¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

Los expertos del Centro de Pensamiento Económico – Anif analizaron el presupuesto proyectado para 2027.

Temblor en Colombia

Aisladores sísmicos están siendo instalados en puentes de Bogotá: ya funcionan en varias estructuras

También se incluirán en estructuras que están en construcción, como el puente curvo de la Avenida 68.

Venezuela

Importante mensaje de Delcy Rodríguez: aseguró que habrá elecciones en Venezuela

Animales

¿Por qué los gatos prefieren una caja de cartón a su cama?

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia