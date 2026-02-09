Santa Fe venció a Millonarios en un clásico capitalino de cinco goles: mírelos aquí

En una noche cargada de intensidad, efectividad y alta tensión táctica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe superó 3-2 a Millonarios FC en una nueva edición del Clásico Capitalino.

El compromiso, correspondiente a la jornada de la Liga Dimayor, ratificó la capacidad de respuesta del conjunto albirrojo en escenarios de máxima exigencia, inclinando la balanza a su favor tras noventa minutos de ida y vuelta donde la contundencia fue el factor determinante.

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El encuentro inició con un ritmo frenético planteado por el conjunto 'Embajador', que logró golpear de entrada tras aprovechar una desatención en la zaga santafereña. Sin embargo, lejos de replegarse o ceder la iniciativa, Santa Fe asimiló el impacto, adelantó sus líneas y comenzó a disputar el dominio del balón en el mediocampo.

La recompensa a la insistencia albirroja llegó en el tiempo de adición de la primera parte, cuando Jhojan Torres cazó un balón dividido en el área rival y decretó la igualdad provisional antes del descanso.

Para el complemento, el cuerpo técnico 'Cardenal' ajustó la estructura del equipo, priorizando transiciones rápidas por las bandas e incrementando la presión sobre la salida del rival. Esta postura dio frutos inmediatos: a los cinco minutos del segundo tiempo, Franco Fagúndez capitalizó una gran jugada colectiva para firmar el 2-1.

Con el marcador a favor, Santa Fe gestionó los tiempos del partido y asestó un golpe que parecía definitivo al minuto 71, cuando Emerson Rodríguez culminó un veloz contraataque para marcar el 3-1.

Pese a que Millonarios reaccionó de inmediato y recortó distancias dos minutos después por intermedio de Andrey Estupiñán, el bloque defensivo de Santa Fe mantuvo la templanza en el tramo final.

Incluso ante la adversidad de quedar con diez hombres sobre el cierre debido a la expulsión de Helibelton Palacios por doble amonestación al minuto 86, el equipo cardenal cerró los caminos centrales y aseguró tres puntos fundamentales.

Con este resultado, Santa Fe reafirma su gran momento deportivo, suma unidades clave en la tabla de posiciones y consolida su hegemonía en el clásico bogotano.