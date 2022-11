"Los asiáticos no tienen egos": Mourinho explica las razones de la victoria de Japón contra Alemania

Dos selecciones asiáticas han dado las grandes sorpresas en el Mundial de Catar 2022. Arabia Saudita venció a Argentina en su debut por marcador de 2-1, y Japón derrotó a Alemania por el mismo resultado, sorprendiendo al mundo debido a que estos equipos son de los favoritos para ganar el certamen.

En el caso de Alemania, es el segundo mundial consecutivo que debutan con derrotas, puesto que en Rusia 2018, México los sorprendió con una victoria 1-0. Los europeos comenzaron ganando 1-0 su encuentro contra Japón, y se vieron superados en la segunda mitad por los asiáticos, quienes a punta de táctica, orden y juego colectivo, lograron remontar para llevarse la victoria.

Varios sectores de la prensa mundial han señalado que los alemanes no tuvieron su enfoque en el juego, sino en situaciones externas al partido como tal. El tema del brazalete en apoyo a la comunidad LGBTI, así como su protesta contra la Fifa en la foto del equipo, generaron más ruido que su juego.

Incluso, el jugador Ilkay Gundogan de Alemania señaló después del encuentro que "muchos de mis compañeros no querían el balón en la segunda mitad", evidenciando problemas de química en la cancha.

Jose Mourinho, técnico de la Roma de Italia, y uno de los más laureados de la historia reciente del fútbol europeo, dio su perspectiva sobre la derrota de Alemania, y resaltó los factores clave del éxito de los equipos asiáticos en el Mundial.

El entrenador portugués resaltó que la razón más importante recae en el ego de los jugadores. Señaló que los asiáticos no juegan con ego, mientras que los europeos si lo hacen.

"En el fútbol europeo hay un gran enfoque en los egos individuales. Mientras que para los asiáticos, el equipo siempre es lo más importante", señaló el técnico.

"No he dirigido a ninguno de los japoneses, pero si entrené al mejor jugador de Asia (Heung Ming Son de Corea del Sur), y su mentalidad es una cosa especial", puntualizó.

🗣️ “In European football there is a big focus on the individual, egos. I coached the best Asian player [Son], the mentality is special. The team is the most important thing.”



