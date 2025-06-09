CANAL RCN
De no creer: multimillonario habría dejado su herencia a Neymar sin si quiera conocerlo

De acuerdo con los medios brasileños, un hombre multimillonario dejó su herencia a Neymar. Esta es la historia.

Neymar
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
11:04 a. m.
Brasil amaneció con una noticia que ha dado la vuelta al mundo: el futbolista Neymar habría sido nombrado heredero de una millonaria fortuna tras la muerte de un empresario brasileño.

La información fue revelada por el medio local RIC Mais, con sede en Porto Alegre, donde aseguraron que el documento notarial fue autenticado el pasado 12 de junio con la presencia de dos testigos. Desde entonces, la historia no ha dejado de generar comentarios y especulaciones en la prensa nacional e internacional.

Según lo difundido, la herencia tendría un valor cercano a mil millones de euros, lo que convierte el caso en uno de los más llamativos de los últimos tiempos en Brasil. Aunque el nombre del fallecido se mantiene en estricta reserva por motivos legales y de privacidad, trascendió que se trataba de un empresario de gran fortuna que residía en el sur del país.

Motivos detrás de una decisión inesperada

Las razones que habrían llevado al millonario a designar a Neymar como su heredero directo sorprenden aún más que la propia herencia. Medios como Marca de España y The Mirror de Inglaterra informaron que el empresario no tenía descendencia ni pareja, y que habría tomado la decisión porque “se identifica con él a nivel personal” y porque “admira la relación del jugador con su padre”.

El vínculo entre Neymar y su padre, conocido por acompañarlo en gran parte de su carrera, le habría recordado al millonario la relación con su propio progenitor fallecido. Pese a que nunca existió un encuentro en persona ni contacto directo entre ambos, algunas fuentes locales aseguran que el empresario era fanático del Santos FC, el club donde Neymar inició su carrera profesional.

Una historia que sacude al país y al deporte

El inusual testamento ha provocado un verdadero terremoto mediático en Brasil. La noticia mezcla el mundo del deporte con uno de los mayores legados económicos de los últimos tiempos, generando sorpresa en seguidores, juristas y analistas. Mientras se esperan confirmaciones oficiales sobre los detalles del proceso legal, la historia ya se perfila como uno de los episodios más curiosos en la vida pública de Neymar, un jugador que, pese a su enorme fortuna, nunca imaginó heredar la de un desconocido admirador.

