Brasil goleó a Chile y se posicionó en el segundo lugar de eliminatorias: vea los goles

La Selección de Brasil cerró con broche de oro su camino como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Este jueves, en un partido lleno de efectividad, la ‘Canarinha’ goleó 3-0 a Chile y confirmó su clasificación directa, dejando a los australes en el fondo de la tabla.

Con este resultado, Brasil llegó a 28 puntos y se instaló en la segunda posición de Sudamérica, mientras que Chile quedó colero con apenas 10 unidades, sin opciones de ir al Mundial.

Los goles de Brasil en la goleada sobre Chile

El marcador se abrió al minuto 38' con una jugada individual de Estevao, la joven promesa del fútbol brasileño que mostró su calidad con un remate imposible para el arquero rival.

RELACIONADO Néstor Lorenzo se suma a los técnicos que clasificaron a la Selección Colombia a un Mundial

En el segundo tiempo, Brasil no bajó la intensidad. Lucas Paquetá amplió la ventaja al 72 con una definición precisa de cabeza en la raya, y apenas cuatro minutos después, al 76, Bruno Guimarães sentenció el 3-0 definitivo.

La goleada fue celebrada por los hinchas, que despidieron a su selección en su último partido en condición de local en estas Eliminatorias.

Sudamérica ya tiene seis clasificados directos

Con el triunfo, se confirmaron las seis selecciones sudamericanas que estarán en el Mundial 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Todas ellas aseguraron su boleto antes de la última jornada.

Ahora, la atención está puesta en el séptimo cupo que otorga el repechaje. Allí, Venezuela, que recibirá a Colombia, y Bolivia, que enfrentará a Brasil, buscarán quedarse con ese último pasaje a la cita orbital.

Brasil, por su parte, se despide de su público con una sólida victoria y con la ilusión de llegar al Mundial como uno de los grandes favoritos.