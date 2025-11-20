Sorteo: ¡Así se jugarán los repechajes europeos e intercontinentales rumbo al Mundial 2026!

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su recta final con el sorteo celebrado este jueves en Zúrich, donde quedaron definidos los cruces del repechaje.

En total, 22 equipos en todo el planeta participarán en distintas fases de repesca, pero solo seis lograrán hacerse con los últimos boletos disponibles para el certamen.

Para la selección de Bolivia, el único de Conmebol, la suerte ya está echada. El combinado altiplánico deberá primero enfrentarse a Surinam en una semifinal programada entre el 23 y el 31 de marzo, en una serie que marcará su futuro en el certamen.

De ganar ese compromiso, la Verde chocaría en la final con Irak, selección que por su ubicación en el ranking FIFA quedó exenta de disputar la ronda previa.

Bolivia, entre la ilusión y la historia

Bolivia buscará su cuarta participación en una Copa del Mundo, luego de un largo camino desde su última aparición en USA 1994. La Verde participó también en los torneos de 1930 y 1950 sin necesidad de fase clasificatoria, pero solo ha logrado un cupo mediante eliminatorias en una ocasión, precisamente bajo la conducción del recordado Xabier Azkargorta.

Surinam llega con la ilusión de lograr su primera clasificación. Aunque geográficamente está en Sudamérica, el país compite en Concacaf y ha visto crecer su fútbol con jugadores de ascendencia surinamesa que han brillado en Europa.

Si Bolivia supera esta prueba, deberá medirse a Irak, un equipo con solo un Mundial en su historia, el de México 1986, pero con una estructura competitiva fuerte en Asia.

Así quedó el repechaje internacional

En la otra llave intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el ganador chocará con la República Democrática del Congo en la final por otro boleto al Mundial 2026.

Las seis selecciones que disputan esta repesca son: Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), Irak (Asia), Congo (África) y Jamaica (Concacaf), donde solo clasificarán 2.

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final 1: Ganador vs. República del Congo

Semifinal 2: Bolivia vs. Surinam

Final 2: Ganador vs. Irak.

Así quedó el repechaje en Europa

Por su parte, Europa también definió su repechaje con llaves de alto nivel. Solo 4 de 16 selecciones avanzarán a la cita orbital.

Los cruces quedaron así:

Italia vs Irlanda del Norte.

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Gales vs Bosnia vs Herzegovina.

República Checa vs Irlanda.

El sueño mundialista sigue vivo, y marzo será un mes decisivo para las selecciones que buscan, contra todo pronóstico, una plaza en el Mundial 2026.