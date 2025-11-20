Histórico: la marca colombiana que vestirá a selección en el Mundial 2026

La clasificación de Haití al Mundial de 2026 no solo sorprendió al continente, sino que también puso a Colombia en el mapa de una manera inesperada.

Tras vencer 2-0 a Nicaragua, la selección caribeña aseguró su regreso a la Copa del Mundo después de más de 50 años. El país entero celebró la hazaña, especialmente teniendo en cuenta que durante buena parte de las eliminatorias no pudo jugar como local debido a la guerra de pandillas que atraviesa su territorio.

Sin embargo, este logro también emocionó a los colombianos porque Haití es vestida por Saeta, una marca colombiana que hará historia si se mantiene como sponsor de la delegación de Concacaf.

Saeta, la marca colombiana que llega al Mundial

Saeta, fundada en 1982 por Pedro Aníbal Carrero López, nació precisamente de un sueño frustrado, pues al ver que no podría dedicarse profesionalmente al deporte, decidió crear prendas para quienes sí tendrían la oportunidad.

El nombre “Saeta”, que en español significa “flecha”, fue escogido “porque sonó bien”, pero con los años terminó asociado a velocidad, precisión y energía. Ese espíritu la convirtió en una marca competitiva en indumentaria deportiva, con especialización en fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol.

Equipos y selecciones que ha vestido Saeta

A lo largo de su historia, la empresa ha patrocinado a importantes clubes del FPC como Once Caldas, Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali y el DIM. También tiene su propio equipo, Saeta FSC, referente del futbol sala en Colombia.

En el ámbito internacional, Saeta viste a la Selección de Haití —masculina y femenina— desde 2013, contrato que sigue vigente.

Además, provee la indumentaria de la selección de fútbol sala de El Salvador y de múltiples ligas y selecciones departamentales en Colombia.

La presencia de Saeta en el Mundial 2026 será un hito para la industria textil colombiana y un ejemplo de cómo una marca local puede llegar a la élite del deporte mundial.