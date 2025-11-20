CANAL RCN
Deportes Video

Así intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Miami: persecución, armas y capturados

Jugadores de la Selección Colombia estuvieron a punto de ser asaltados con armas en Miami. ¿Qué pasó?

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la reciente gira de preparación por Estados Unidos, jugadores de la Selección Colombia vivieron un susto en Miami luego de que, según reportes periodísticos, varios integrantes del plantel fueran víctimas de un intento de asalto mientras se encontraban fuera de la concentración.

James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección
RELACIONADO

James y ‘Lucho’ cada vez más cerca de la punta: los goleadores históricos de la selección

Aunque el hecho no generó pérdidas materiales ni lesionados, sí obligó a la intervención inmediata de las autoridades locales debido al riesgo que representó la situación. Versiones preliminares indicaron que los futbolistas fueron seguidos por un vehículo sospechoso y que la rápida reacción del equipo de seguridad evitó un incidente mayor.

¿Cómo intentaron robar a los jugadores de la Selección Colombia en Miami?

De acuerdo con datos revelados por el periodista Ricardo Orrego, el episodio se registró en los primeros días de la concentración cerca de Fort Lauderdale.

En uno de esos días, varios miembros del combinado nacional salieron a realizar compras durante su tiempo libre y, al regresar, notaron movimientos extraños detrás de ellos.

La alerta se encendió cuando uno de los futbolistas informó que un automóvil los estaba siguiendo de manera insistente, razón por la cual se activó el protocolo de seguridad.

¿Calló bocas? El rendimiento de Néstor Lorenzo para llevar a la selección al Mundial
RELACIONADO

¿Calló bocas? El rendimiento de Néstor Lorenzo para llevar a la selección al Mundial

Según informó el periodista, la Policía de Florida actuó rápidamente tras ser notificada por el personal de seguridad de la delegación. Los uniformados interceptaron el vehículo en carretera y hallaron armas, guantes de látex y otros elementos relacionados con actividades delictivas.

Las autoridades confirmaron la captura de tres sospechosos, entre ellos dos personas de nacionalidad colombiana que residían de forma irregular en Estados Unidos y con antecedentes.

Futbolistas de la Selección Colombia se llevaron un susto en Miami

Los reportes indicaron que los detenidos tendrían antecedentes por múltiples delitos cometidos en territorio estadounidense y que, presuntamente, integraban una banda que opera en esa zona turística del estado de Florida.

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026
RELACIONADO

Colombia analiza: estos podrían ser los rivales de la selección en el Mundial 2026

La intervención oportuna permitió bloquear el intento de asalto y evitar que la situación pasara a mayores, motivo por el cual el hecho quedó registrado como un incidente aislado dentro de la agenda deportiva del equipo.

Afortunadamente, la concentración continuó con normalidad y el equipo cerró su calendario con el amistoso disputado en Nueva York.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Junior pegó primero y se montó en el liderato del Grupo A

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga logró la victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en el grupo

Luis Díaz

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

Otras Noticias

Viral

Karina García debuta en la música desde República Dominicana: ¿le llovieron críticas?

La antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al lanzarse como cantante desde el reality en el que se encuentra participando.

Galeón San José

Recuperan cinco piezas arqueológicas del Galeón San José en segunda fase de investigación

Las piezas fueron recuperadas a bordo de buques de la Armada de Colombia y ahora entran en un proceso de conservación.

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Donald Trump

Trump firmó la Ley que obliga a publicar los archivos Epstein

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%