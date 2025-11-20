Así intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Miami: persecución, armas y capturados

Durante la reciente gira de preparación por Estados Unidos, jugadores de la Selección Colombia vivieron un susto en Miami luego de que, según reportes periodísticos, varios integrantes del plantel fueran víctimas de un intento de asalto mientras se encontraban fuera de la concentración.

Aunque el hecho no generó pérdidas materiales ni lesionados, sí obligó a la intervención inmediata de las autoridades locales debido al riesgo que representó la situación. Versiones preliminares indicaron que los futbolistas fueron seguidos por un vehículo sospechoso y que la rápida reacción del equipo de seguridad evitó un incidente mayor.

¿Cómo intentaron robar a los jugadores de la Selección Colombia en Miami?

De acuerdo con datos revelados por el periodista Ricardo Orrego, el episodio se registró en los primeros días de la concentración cerca de Fort Lauderdale.

En uno de esos días, varios miembros del combinado nacional salieron a realizar compras durante su tiempo libre y, al regresar, notaron movimientos extraños detrás de ellos.

La alerta se encendió cuando uno de los futbolistas informó que un automóvil los estaba siguiendo de manera insistente, razón por la cual se activó el protocolo de seguridad.

Según informó el periodista, la Policía de Florida actuó rápidamente tras ser notificada por el personal de seguridad de la delegación. Los uniformados interceptaron el vehículo en carretera y hallaron armas, guantes de látex y otros elementos relacionados con actividades delictivas.

Las autoridades confirmaron la captura de tres sospechosos, entre ellos dos personas de nacionalidad colombiana que residían de forma irregular en Estados Unidos y con antecedentes.

Futbolistas de la Selección Colombia se llevaron un susto en Miami

Los reportes indicaron que los detenidos tendrían antecedentes por múltiples delitos cometidos en territorio estadounidense y que, presuntamente, integraban una banda que opera en esa zona turística del estado de Florida.

La intervención oportuna permitió bloquear el intento de asalto y evitar que la situación pasara a mayores, motivo por el cual el hecho quedó registrado como un incidente aislado dentro de la agenda deportiva del equipo.

Afortunadamente, la concentración continuó con normalidad y el equipo cerró su calendario con el amistoso disputado en Nueva York.