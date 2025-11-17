¡Ya son 34! Estas son todas las selecciones que se han clasificado al Mundial de 2026

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se celebrará por primera vez en tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México, ha entrado en la recta final en cuanto a la definición de sus clasificados.

La edición de 2026 no solo es histórica por su triple sede, sino por ser la primera con 48 participantes, divididos en 12 grupos de cuatro equipos. Este cambio ha redefinido las plazas asignadas a cada confederación, permitiendo que naciones con tradición, y algunas con menor protagonismo histórico, sueñen con la gloria.

Además de la ampliación del torneo a 48 selecciones, la fiebre de las eliminatorias ha sido más intensa que nunca, y a la fecha de hoy, un total de 34 equipos nacionales ya han sellado su pasaporte para la cita mundialista en el norte de América.

Estas son las 34 selecciones clasificadas al Mundial de 2026

El trío de anfitriones fue el primero en garantizar su presencia, sin necesidad de competir en la fase de clasificación de la CONCACAF, una tradición de la FIFA para los países sede: Canadá, Estados Unidos, México.

La Confederación Asiática (AFC) y la Confederación Africana (CAF) han sido las que más cupos han asegurado hasta el momento, reflejando el aumento de plazas directas que ha traído la nueva estructura del Mundial.

La eliminatoria más competitiva del mundo ha definido a sus seis clasificados directos, dejando a la séptima selección con un boleto para el repechaje intercontinental. Los gigantes sudamericanos volverán a decir presente:

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay.

Por otro lado, el viejo continente aporta hasta ahora cinco de sus 16 plazas directas, con batallas feroces aún en curso para los cupos restantes y los puestos de repechaje. Las potencias que ya aseguraron su lugar incluyen:

Inglaterra

Francia

Croacia

Noruega

Portugal

Alemania

Países Bajos

Ahora, con un total de ocho cupos directos ya definidos, la AFC ha demostrado un gran nivel competitivo. La geografía futbolística asiática estará bien representada:

Australia

Irán

Japón

Jordania

Corea del Sur

Catar

Arabia Saudita

Uzbekistán

La CAF (África) es la confederación con más clasificados directos hasta ahora, con nueve selecciones que han superado sus respectivas fases de grupos.

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez.

Finalmente, por primera vez en la historia, la OFC (Oceanía) tiene un cupo directo garantizado, que ha sido tomado por el favorito regional. Su único cupo es Nueva Zelanda.