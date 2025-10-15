Mateo Silvetti le da duro golpe a Colombia: así fue el gol de Argentina en la semifinal

En un duelo lleno de intensidad y emociones, Argentina abrió el marcador ante Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20 con un gol de alta calidad técnica.

El encargado de romper el empate fue Mateo Silvetti, quien aprovechó un error defensivo de la ‘Tricolor’ y dejó sin opciones al arquero Jordan García.

La jugada que cambió el rumbo del partido

Todo comenzó en la mitad de la cancha, cuando Gianluca Prestianni, la gran figura del conjunto argentino, recuperó la pelota y arrastró marcas con una gran conducción. Con visión y precisión, filtró un pase perfecto para Silvetti, quien se encontraba libre de marca frente al área.

El delantero controló con frialdad y, sin dudarlo, definió con la cara externa del guayo, enviando el balón al fondo de la red y dejando al arquero colombiano sin reacción. Fue el 1-0 parcial, un verdadero golpe anímico para Colombia, que hasta ese momento dominaba gran parte del encuentro.

Las malas noticias siguieron para Colombia

En una jugada aislada, Jhon Rentería, recibió la segunda tarjeta amarilla y salió expulsado, dejando a Colombia con un hombre menos en más de 10 minutos.