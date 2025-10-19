Tragedia en la Carrera Allianz 15K: falleció un participante en plena competencia

Una nueva tragedia enluta el deporte colombiano. Este domingo 19 de octubre, durante la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025, un corredor identificado como Javier Enrique Suárez perdió la vida tras sufrir un colapso súbito mientras participaba en la tradicional competencia atlética. El lamentable hecho se registró a la altura del kilómetro 12 del recorrido, cuando el deportista cayó repentinamente al suelo ante la mirada de otros corredores y personal de apoyo.

De inmediato, los equipos de emergencia de la organización intervinieron para practicarle maniobras de reanimación, y posteriormente fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos más tarde.

A través de un comunicado oficial, la entidad organizadora, Correcaminos de Colombia, expresó: “Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15K Bogotá lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

El sobreesfuerzo, un riesgo que preocupa en las competencias

El fallecimiento de Suárez reaviva la preocupación por los riesgos físicos que enfrentan los deportistas durante estas pruebas de resistencia, especialmente cuando no se realiza una preparación o evaluación médica adecuada. En los últimos meses, situaciones similares se han reportado en eventos deportivos en Medellín y Bogotá, donde corredores han sufrido paros cardiorrespiratorios o descompensaciones severas.

Los especialistas insisten en que, aunque el atletismo recreativo promueve hábitos saludables, es fundamental realizar controles cardiovasculares previos, mantener una hidratación adecuada y respetar los límites físicos personales. El exceso de esfuerzo o la falta de entrenamiento pueden convertirse en factores de alto riesgo durante competencias de largo aliento.

Luto y reflexión en la comunidad deportiva

El fallecimiento de Javier Enrique Suárez ha generado profundo dolor entre los participantes y aficionados al atletismo en el país. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad hacia su familia, mientras que varios corredores expresaron su tristeza y pidieron que se refuercen los protocolos médicos y preventivos en este tipo de eventos masivos.

La Carrera Allianz 15K, que cada año reúne a miles de atletas aficionados y profesionales, quedó marcada por esta dolorosa pérdida. Más allá de la competencia, la jornada deja una lección sobre la importancia del cuidado físico, la prevención y el respeto por los límites del cuerpo. El deporte colombiano, una vez más, se viste de luto.