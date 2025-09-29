CANAL RCN
Colombia

¿Quién era la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín?

Revelaron la identidad de la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín. ¿Quién era y cuántos kms iba a correr?

Falleció hombre en Carrera de las Rosas en Medellín.
Foto: Carrera de las Rosas

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
03:02 p. m.
La mañana deportiva en Medellín se tornó en tragedia el 28 de septiembre, tras el sensible fallecimiento de uno de los participantes de la emblemática Carrera de las Rosas. La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente:

Revelaron la identidad del hombre que falleció en la Carrera de las Rosas

Carlos Enrique Restrepo fue la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín, un hombre de 48 años que competía en la categoría de 5 kilómetros.

El lamentable suceso generó conmoción en la capital antioqueña y en el país, generando tristeza sobre este evento que promueve la vida y la prevención del cáncer de mama.

Carlos Enrique Restrepo falleció en Medellín en carrera de atletismo

Restrepo, quien se había unido a la carrera con el espíritu de apoyar una causa noble, sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en el circuito.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la organización, el equipo médico de la competencia actuó de manera inmediata para brindarle los primeros auxilios.

Tras la atención inicial, el corredor fue trasladado de urgencia al Hospital General de Medellín con la esperanza de revertir su delicado estado de salud.

Pese a los esfuerzos intensos y continuos del personal asistencial en el hospital, el deceso de Restrepo fue confirmado poco después.

La noticia impactó profundamente a la comunidad, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su pesar públicamente, enviando un mensaje de solidaridad a la familia. "Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue trasladado. Lastimosamente perdió la vida. Qué noticia tan triste", señaló el mandatario.

Por su parte, la Fundación AlmaRosa, promotora del evento, emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida. En su mensaje, ratificaron que el bienestar y la seguridad de los corredores son su máxima prioridad, y aseguraron que se activaron todos los protocolos de atención.

La partida de Carlos Enrique Restrepo, la persona que murió en la Carrera de las Rosas en Medellín se suma a una serie de incidentes similares ocurridos recientemente en eventos de gran convocatoria en el país, como el caso de un competidor fallecido durante la Media Maratón de Bogotá.

