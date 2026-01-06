CANAL RCN
Luto en el deporte colombiano: falleció ‘El Bony’ Ávila, leyenda del boxeo

El legendario boxeador Bonifacio Ávila falleció a sus 75 años y la ciudad de Cartagena lamenta su muerte.

enero 06 de 2026
11:32 a. m.
El deporte colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Bonifacio Ávila Berrío, más conocido como “El Bony”, quien murió a los 75 años en la ciudad de Cartagena. La noticia ha generado profundo pesar no solo entre los aficionados al boxeo, sino también en la capital de Bolívar, donde fue considerado durante décadas un auténtico símbolo deportivo, cultural y social.

Aunque nació en el departamento de Sucre, Bonifacio Ávila hizo de Cartagena su hogar durante toda su vida, ciudad en la que construyó una trayectoria que trascendió los cuadriláteros. Su nombre quedó grabado en la historia del deporte nacional como uno de los boxeadores más importantes que ha tenido Colombia y como un referente obligado cuando se habla de la época dorada del boxeo en el Caribe colombiano.

Una carrera que llevó a Colombia a los Juegos Olímpicos

“El Bony” alcanzó reconocimiento internacional al representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, un logro reservado para muy pocos deportistas y que lo consolidó como una de las grandes figuras del boxeo amateur del país. Su estilo, disciplina y conocimiento del deporte lo llevaron a competir al más alto nivel, dejando en alto el nombre de Colombia en escenarios de talla mundial.

Tras su retiro del boxeo profesional, Bonifacio Ávila no se alejó del deporte que marcó su vida. Por el contrario, se convirtió en una voz autorizada y respetada, consultada permanentemente por entrenadores, pugilistas y aficionados. Su amplio conocimiento del boxeo lo transformó en un referente natural, alguien cuya opinión era escuchada y valorada dentro y fuera de los gimnasios.

Un legado que trascendió el deporte

Más allá de su carrera deportiva, “El Bony” dejó una huella profunda como referente cultural y empresarial en Cartagena. Fue reconocido como un personaje emblemático de la ciudad, cercano a la gente y comprometido con la promoción del deporte y la identidad local. Su figura se convirtió en sinónimo de experiencia, sabiduría y amor por el boxeo, al punto de ser considerado un auténtico ícono cartagenero.

En los últimos años, Bonifacio Ávila enfrentó varios quebrantos de salud, situación que lo mantuvo alejado de la vida pública, aunque nunca del recuerdo y el cariño de quienes lo admiraron. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre sus exequias, mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su partida.

Se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Cartagena anuncie los homenajes oficiales que se rendirán a esta leyenda del boxeo colombiano, cuyo legado permanecerá vivo en la memoria del deporte nacional. Con su muerte, Colombia despide a uno de sus grandes referentes, pero su historia seguirá inspirando a futuras generaciones.

