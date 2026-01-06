Ryan Reynolds ‘Deadpool’ ya recibió la camiseta de Inter de Bogotá y el video es viral

El fútbol colombiano volvió a captar la atención internacional, esta vez no por un resultado deportivo, sino por un movimiento que mezcla entretenimiento, marketing y proyección global. El reconocido actor canadiense Ryan Reynolds, mundialmente famoso por interpretar al irreverente superhéroe Deadpool, sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer en redes sociales luciendo la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, club del que es copropietario tras la reciente adquisición de la institución capitalina por parte de un grupo inversor estadounidense.

La imagen no tardó en viralizarse. Reynolds, fiel a su estilo creativo y humorístico, no se limitó a una simple fotografía. El actor publicó una breve escena en sus historias de Instagram, donde se mostró genuinamente sorprendido por el diseño del nuevo uniforme del Inter de Bogotá, resaltando su estética y simbolismo. El gesto, aunque sencillo, tuvo un impacto inmediato en redes sociales, donde aficionados del fútbol colombiano y seguidores del actor reaccionaron con entusiasmo.

Ryan Reynolds y un guiño que dio la vuelta al mundo

En el video compartido, Reynolds acompañó la imagen con un mensaje que rápidamente se volvió tendencia: “Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó DESPUÉS de Navidad, lo cual significa mucho más”. La frase, cargada de ironía y cercanía, encajó perfectamente con la personalidad del actor y ayudó a amplificar el alcance del club bogotano a nivel internacional.

La aparición del actor con la camiseta del Inter no solo reforzó la visibilidad de la institución, sino que también evidenció una estrategia clara: posicionar la nueva marca del club en mercados fuera de Colombia. En cuestión de horas, el nombre del Internacional de Bogotá comenzó a circular en plataformas digitales de distintos países, algo impensado hace apenas un año.

Un nuevo comienzo para el Inter de Bogotá

El Internacional de Bogotá vive una etapa de transformación profunda. Tras un 2025 para el olvido en lo deportivo, el club decidió reinventarse por completo, dejando atrás su antigua identidad como La Equidad. El cambio de razón social, escudo y uniformes marca el inicio de un proyecto ambicioso que busca modernizar la institución y conectar con nuevas audiencias.

La adquisición del club se realizó a través del Tylis-Porter Group, también conocido como Tyliss, un grupo inversor estadounidense liderado por Albert Tylis y Sam Porter, que cuenta además con la participación de figuras reconocidas del entretenimiento como Rob McElhenney y Eva Longoria, además del propio Ryan Reynolds. Esta combinación de capital, experiencia y visibilidad mediática ha despertado grandes expectativas entre los aficionados.

Más allá del impacto mediático, el desafío ahora será trasladar esa atención a resultados deportivos y estabilidad institucional. Sin embargo, la imagen de Ryan Reynolds con la camiseta del Inter de Bogotá ya dejó claro que el club capitalino está decidido a jugar un partido diferente: uno que se disputa también en el escenario global.