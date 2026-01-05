Fiscalía activa edicto para imputar a Zulma Guzmán por la muerte de dos menores envenenadas con talio

La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en el proceso penal por el homicidio de dos menores de edad que murieron tras un presunto envenenamiento con talio, ocurrido en abril del año pasado.

Para continuar con la investigación, fue expedido un edicto emplazatorio mediante el cual se anuncia la imputación de cargos contra Zulma Guzmán Castro.

Activan edicto para imputar a Zulma Guzmán por la muerte de dos menores

El documento judicial fue emitido en Bogotá y hace parte de las actuaciones adelantadas dentro del Sistema Penal Acusatorio, con el fin de garantizar la continuidad del proceso por uno de los casos más delicados que se investigan actualmente en la Unidad de Vida e Integridad Personal.

De acuerdo con el edicto, la orden fue proferida por el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías durante una audiencia preliminar de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025.

En esta diligencia, el despacho judicial dispuso la aplicación del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal y ordenó emplazar formalmente a Zulma Guzmán Castro, indiciada por el delito de homicidio.

La investigación es adelantada por la Fiscalía No. 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, bajo la dirección de la fiscal Elsa Cristina Reyes Hernández, quien lidera el proceso relacionado con la muerte de los dos menores por la presunta administración de talio, una sustancia altamente tóxica.

El edicto establece que la notificación será fijada en la página web oficial de la Rama Judicial y divulgada en medios de comunicación, cumpliendo así los requisitos legales del emplazamiento.

Una vez verificado este procedimiento, la Fiscalía podrá solicitar ante el Centro de Servicios Judiciales la declaratoria de persona ausente de la indiciada, lo que permitiría avanzar en las etapas procesales correspondientes, incluida la imputación de cargos.

Para garantizar el derecho a la defensa, en la diligencia se presentó un delegado de la Defensoría Pública, quien fue designado para asistir a la procesada en las actuaciones judiciales, así como para recibir las notificaciones y avisos derivados del proceso penal.

¿Qué es un edicto?

Un edicto es una notificación pública emitida por una autoridad judicial cuando no ha sido posible ubicar o notificar de manera directa a una persona dentro de un proceso.

A través de este mecanismo, la justicia informa oficialmente que alguien está siendo llamado en un caso penal y permite que el trámite continúe conforme a la ley.

En este tipo de procesos, el edicto se publica en canales oficiales y en medios de comunicación, y puede dar paso a figuras como la declaratoria de persona ausente si la persona no comparece.