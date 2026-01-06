José Enamorado se va rumbo a Brasil: ¿cuánto recibe Junior por la transferencia?

Junior de Barranquilla vuelve a ser protagonista en el mercado internacional. Luego del título conseguido a finales de 2025, una de las grandes figuras del campeonato vestirá nuevos colores y dará un salto trascendental en su carrera profesional. Se trata de José Enamorado, extremo de 26 años, quien se consolidó como pieza clave en la obtención de la Liga frente a Deportes Tolima y que ahora continuará su camino en el fútbol brasileño, considerado por muchos como la liga más competitiva del continente.

El rendimiento de Enamorado durante la última campaña no pasó desapercibido. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y regularidad en momentos decisivos lo convirtieron en un jugador determinante para el equipo rojiblanco, especialmente en las fases finales del torneo. Con actuaciones destacadas y una influencia directa en el juego ofensivo, el atacante se ganó el reconocimiento de la afición y el interés de clubes del exterior.

José Enamorado da el salto al fútbol brasileño

Según confirmó el medio barranquillero Diario Deportes, José Enamorado continuará su carrera en Grêmio, uno de los clubes más tradicionales e importantes de Brasil. El acuerdo se cerró por una cifra cercana a los tres millones de dólares, una operación que refleja tanto el crecimiento del futbolista como el buen momento deportivo e institucional que atraviesa Junior.

Para Enamorado, este movimiento representa una oportunidad clave a los 26 años, edad ideal para consolidarse en una liga exigente, de alto ritmo y gran visibilidad internacional. La Serie A de Brasil no solo es reconocida por su nivel competitivo, sino también por ser una vitrina permanente hacia el fútbol europeo, lo que convierte este paso en un desafío deportivo y personal de enorme relevancia.

Junior y Real Cartagena, beneficiados por la operación

En el aspecto económico, la transferencia también deja buenas noticias para el fútbol colombiano. Junior de Barranquilla recibirá el 60% del valor total de la negociación, lo que se traduce en un ingreso importante para las arcas del club, permitiéndole reforzar su plantilla y sostener proyectos deportivos a mediano plazo.

Por su parte, Real Cartagena, equipo que aún conservaba un porcentaje de los derechos deportivos del jugador, recibirá el 40% restante. Este ingreso resulta significativo para la institución heroica y confirma la importancia de los procesos de formación y proyección de talento joven en el país.

La salida de José Enamorado marca el cierre de un ciclo exitoso en Junior, donde quedará en la memoria reciente como una de las figuras del título obtenido ante Deportes Tolima. Al mismo tiempo, abre un nuevo capítulo en su carrera, ahora en el exigente fútbol brasileño, con el reto de demostrar que su talento está preparado para brillar en una de las mejores ligas del continente.