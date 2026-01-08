Muriel se acerca al Junior: este es el salario que ganaría

Junior de Barranquilla vuelve a sacudir el mercado del fútbol colombiano con una noticia que ilusiona a su afición y que, de concretarse, marcaría uno de los regresos más resonantes de los últimos años. Luis Fernando Muriel, delantero barranquillero y ex Selección Colombia, ya alcanzó un acuerdo económico con el club rojiblanco para vestir nuevamente la camiseta del equipo de sus amores tras una extensa y exitosa trayectoria internacional en Europa y Estados Unidos.

La información fue confirmada públicamente por Fuad Char, máximo accionista del club, quien dejó claro que las conversaciones con el jugador están completamente cerradas, aunque todavía existe un paso clave por resolver. “Con el jugador ya estamos de acuerdo. Esperamos que el equipo (Orlando City) apruebe nuestra propuesta”, afirmó el dirigente, dejando en evidencia que ahora la pelota está del lado del conjunto estadounidense, actual dueño de los derechos deportivos del atacante.

Un acuerdo que ilusiona al pueblo rojiblanco

El entendimiento entre Muriel y Junior representa un golpe de autoridad por parte de la dirigencia barranquillera, que busca conformar una nómina competitiva y volver a ser protagonista tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. El delantero, identificado desde siempre con el club, ve con buenos ojos regresar a casa en una etapa madura de su carrera, aportando experiencia, jerarquía y gol.

Muriel, que ha pasado por ligas de alto nivel y recientemente militó en la MLS con Orlando City, considera que el Junior es el escenario ideal para cerrar un ciclo importante de su trayectoria profesional. Su posible retorno no solo fortalecería al equipo en lo deportivo, sino que también tendría un impacto mediático y emocional enorme entre los hinchas, que sueñan con volver a verlo celebrar goles en el estadio Metropolitano.

Una cifra importante y la decisión final del Orlando City

Para hacer realidad el regreso del atacante, Junior habría puesto sobre la mesa una oferta económica considerable. De acuerdo con información divulgada por el diario El Universal de Cartagena, el acuerdo contempla un salario anual cercano a los 1,5 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 500 millones de pesos colombianos mensuales, una cifra que refleja la magnitud de la apuesta del club.

Ahora, el desenlace dependerá exclusivamente de las negociaciones con Orlando City, que deberá aceptar la propuesta de rescisión del contrato del jugador. Las próximas semanas serán determinantes para definir si Muriel puede desvincularse y firmar oficialmente con el Junior.

Mientras tanto, la expectativa crece en Barranquilla. La hinchada sueña con el regreso del goleador, el club espera cerrar una operación histórica y el fútbol colombiano observa de cerca una negociación que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.