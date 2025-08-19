¿Sin Marino? Este sería el once de Atlético Nacional frente a Sao Paulo esta noche

Atlético Nacional buscará hacer historia una vez más en la Copa Libertadores y este martes 19 de agosto tiene una enorme posibilidad de lograr un paso a cuartos de final frente a Sao Paulo en el mítico estadio de Morumbí.

El conjunto verdolaga no logró sacar diferencia en el Atanasio Girardot a pesar de haber sido muy superior en su juego y ahora deberá imponerse en condición de visitante frente a un Sao Paulo que se notó inferior en la ida, pero que deberá hacer las cosas a otro precio en la vuelta.

El Sao Paulo del entrenador argentino Hernán Crespo recibirá este martes al peligroso Atlético Nacional colombiano, con la mira en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y Lucas Moura tocando la puerta de la titularidad.

Recuperado de la lesión en la rodilla derecha que le ha limitado a solo tres partidos en el Brasileirao de 2025, uno de los "mayores desafíos" de su carrera según sus propias palabras, Lucas Moura fue clave el sábado en el empate 2-2 del Sao Paulo ante el Sport Recife por la liga local.

Un gol del exjugador de Paris Saint-Germain y Tottenham inició la remontada en un compromiso que los paulistas perdían 2-0 a los 50 minutos.

Nacional quiere hacer historia

Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el Verdolaga tiene confianza en salir bien parado.

"Estamos con toda la ilusión", advirtió Gandolfi antes del viaje. "Regresaremos de Brasil con la clasificación", se atrevió a prometer el técnico argentino.

El ganador chocará en cuartos de final con el triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras una victoria 1-0 del Fogão la semana pasada en Rio de Janeiro.

Posible titular de Nacional

A pesar de que algunos periodistas señalaron en las últimas horas que Marino Hinestroza se encuentra entre algodones por molestias físicas, el habilidoso extremo no se perdería este partido y saldría desde el arranque para ayudar a sus compañeros dentro del terreno de juego.