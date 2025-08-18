CANAL RCN
Nacional pisó suelo brasileño: bajas y altas del verdolaga para enfrentar a Sao Paulo

Atlético Nacional ya se encuentra en Sao Paulo y se entrena pensando en hacer historia en Copa Libertadores.

Andrés Román
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
10:39 a. m.
Atlético Nacional arribó a territorio brasileño en la tarde-noche de este domingo 17 de agosto con la misión de sellar el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El cuadro verdolaga enfrentará a Sao Paulo este martes 19 en el mítico estadio Morumbí, un escenario histórico que promete un desafío mayúsculo.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi sabe que no será fácil: el empate sin goles en el Atanasio Girardot dejó la serie abierta y obliga a los colombianos a conseguir un resultado positivo fuera de casa. Sin embargo, la plantilla confía en sus capacidades y busca repetir las gestas internacionales que han marcado la historia del club.

Hinestroza vuelve, Haydar y Arce son baja

El extremo Marino Hinestroza recibió el alta médica y regresó a la convocatoria tras superar un trauma costal que lo marginó del reciente juego ante Fortaleza por Liga BetPlay. Su presencia le ofrece a Nacional mayor profundidad ofensiva, algo vital para contrarrestar la solidez defensiva de Sao Paulo.

En contraste, César Haydar quedó descartado tras confirmarse una lesión muscular en el bíceps femoral, sufrida en el mismo compromiso liguero. El defensor había encendido las alarmas al salir sustituido, y finalmente no podrá estar en Brasil. Billy Arce también será baja por una fatiga muscular en los isquiotibiales, restando opciones al cuerpo técnico para conformar el ataque.

La hazaña es complicada, pero no imposible

Nacional deberá ser inteligente en su planteamiento: marcar temprano podría cambiar el rumbo del partido, mientras que mantener el orden defensivo será clave ante un Sao Paulo que no suele perdonar en casa. La presión de la hinchada local y el ambiente del Morumbí exigen máxima concentración, pero el equipo colombiano ya ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a rivales de peso.

El desafío está planteado: Nacional va por la clasificación y por escribir un nuevo capítulo internacional en su rica historia.

