Alarmas en Atlético Nacional: uno de sus jugadores estrellas tendría problemas para estar vs. São Paulo

Atlético Nacional ya se encuentra en Brasil para jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, vs. São Paulo.

En el encuentro de ida, que se disputó en Medellín, Atlético Nacional empató 0-0 con el club brasilero. Durante el partido, el 'verde' estrelló dos balones en los palos y tuvo dos penaltis, pero Edwin Cardona erró uno y le atajaron el otro.

Sin embargo, el club 'verdolaga' está convencido de que puede imponer su juego en el estadio Morumbi y lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pero, tan solo un día antes del partido, que se jugará el martes 19 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche, en Atlético Nacional las alarmas están encendidas porque una de sus figuras se encuentra entre algodones. ¿De quién se trata?

Marino Hinestroza es duda en Atlético Nacional para el partido de vuelta vs. São Paulo, por Copa Libertadores

En el programa En La Jugada RCN, Eduardo Luis reveló que Marino Hinestroza habría recibido un golpe a la altura de una de sus costillas y que estaría en duda para el partido de vuelta vs. São Paulo.

"Tengo una noticia que no es buena para hacerle seguimiento. Me dicen 'ojo, Edu, Marino está en duda. Me manifiestan que averigüe acerca de un problema de costilla'", expresó el relator.

De esa manera, el cuerpo médico estaría monitoreando constantemente la evolución del importante extremo de Atlético Nacional para determinar si finalmente puede saltar o no al terreno de juego.

¿Qué otras bajas tiene Atlético Nacional para el partido de vuelta vs. São Paulo, en Copa Libertadores?

Javier Gandolfi, el director técnico de Atlético Nacional, no podrá contar ni con Billy Arce ni con César Haydar para el partido definitivo vs. São Paulo.

El extremo ecuatoriano presentó una fatiga muscular en los isquiotibiales, mientras que César Haydar una lesión muscular en los bíceps del muslo derecho.