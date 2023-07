Atlético Nacional ya tendría estadio para jugar los partidos de la Copa Libertadores 2023

El cuadro antioqueño, equipo representante de Colombia en la Copa Conmebol Libertadores enfrentará a Racing Club, en la fase de octavos de final del torneo más importante a nivel sudamericano. En esta llave, el equipo argentino viajará al país ‘cafetero’ para el respectivo juego de ida y cerrará de local, en el estadio de Avellaneda, más conocido como ‘El Cilindro’, para el encuentro de vuelta.

Atlético Nacional busca estadio para la Copa Conmebol Libertadores

El conjunto ‘verdolaga’ atraviesa una situación incómoda para sus jugadores, cuerpo técnico e hinchada, ya que no podrá jugar en el Estadio Atanasio Girardot, debido al Super Concierto Feria de Flores, que se llevará a cabo en las mismas fechas establecidas por la Conmebol.

Luego de conocerse los horarios para el juego de ida, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, le informó a Atlético Nacional que para esas fechas ya estaban programados eventos musicales y culturales. Por tal motivo, el ‘rey de copas’ tendrá que jugar en otra ciudad para encarar a Racing Club.

Ante esta noticia, Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se mostró disgustado con la notificación y en diálogo con AS Colombia mencionó: “No puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando. El fútbol es primero en los estadios y así debe ser. ¿Por qué en fechas de receso no hay conciertos?”, mencionó el mandatario.

El conjunto verdolaga ya tendría estadio para jugar este partido

En entrevista con un dirigente del fútbol profesional colombiano, NoticiasRCN.com conoció que Bogotá era la primera opción para Atlético Nacional, debido a la masiva hinchada del cuadro ‘verdolaga’ en la capital colombiana para sentirse local ante el club argentino, sin embargo, está opción no es permitida por la Conmebol y en estas instancias, no puede subir a la altura.

Por tal motivo, la segunda opción pasó a ser Barranquilla y en tercera instancia, Pereira, al ser ciudades en donde Atlético Nacional cuenta con miles de hinchas y el equipo rival sentiría la presión. Por el momento, los dirigentes del conjunto antioqueño estudian estas dos plazas y en los próximos días oficializarán el estadio, ya que el partido de ida se jugará entre el 1 y 3 de agosto.

¿Cómo es la llave de Atlético Nacional?

El equipo colombiano enfrentará a Racing Club por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores y el club que avance, jugará en cuartos contra el ganador entre Boca Juniors y Nacional de Uruguay. Del mismo modo, el ganador podría encontrarse en semifinales con Deportivo Pereira, Independiente del Valle, Palmeiras o Atlético Mineiro.

¡Éste será nuestro rival en los octavos de final de la CONMEBOL Copa Libertadores!🗣️🏆#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/FCAMU9VK3k — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 5, 2023

