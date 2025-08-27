CANAL RCN
América sigue en caída libre y la sacó barata en Bucaramanga: nueva derrota por Copa BetPlay

América de Cali cayó en la noche de este miércoles en su visita a Bucaramanga por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

América de Cali
Foto: @AmericadeCali

agosto 27 de 2025
08:27 p. m.
Atlético Bucaramanga consiguió una victoria clave frente a América de Cali en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. En la noche de este miércoles 27 de agosto, el cuadro ‘leopardo’ se impuso 1-0 gracias a un gol de Luciano Pons en la primera mitad, resultado que refleja el buen momento del equipo santandereano y la profunda crisis que atraviesa el conjunto escarlata.

El partido disputado en el estadio Américo Montanini mostró a un Bucaramanga decidido a buscar la ventaja desde el inicio. El tanto de Pons llegó tras una jugada bien elaborada por el sector derecho, donde el atacante argentino definió con frialdad para abrir el marcador. América, por su parte, intentó reaccionar pero careció de ideas claras y volvió a evidenciar problemas colectivos que se vienen repitiendo durante toda la temporada.

Los leopardos perdonaron y dejaron la serie abierta

En la segunda parte, Atlético Bucaramanga tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia. Con espacios en campo rival, generaron opciones claras, pero la falta de precisión en la definición evitó un marcador más amplio. Esa falta de contundencia le da oxígeno al América, que pese a su mal presente, llegará al partido de vuelta con la serie todavía abierta.

América, de crisis en crisis

La derrota se suma a la eliminación reciente en la Copa Sudamericana y a la pobre campaña en la Liga BetPlay, donde el equipo de Diego Raimondi ocupa posiciones de fondo. Ahora, sus malos resultados también golpean en la Copa BetPlay, un torneo que les ofrecía la posibilidad de salvar el semestre con un título local.

Con el 1-0 a favor, Bucaramanga viajará a Cali para enfrentar el duelo de vuelta en el estadio Pascual Guerrero, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final. América está obligado a ganar, mientras que los ‘leopardos’ buscarán mantener su solidez defensiva para cerrar la clasificación.

