Millonarios hizo del Atanasio su segunda casa: ocho técnicos de Nacional no han podido ganarle

La rivalidad más intensa del fútbol colombiano volvió a inclinarse del lado azul. El pasado lunes 16 de junio, Millonarios derrotó 1-0 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y lo eliminó de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, reafirmando un dominio reciente en uno de los estadios históricamente más difíciles para los capitalinos. Lo que antes era una plaza hostil, hoy parece ser terreno cómodo para los dirigidos por David González, quienes han sabido plantarse con autoridad en Medellín.

Este triunfo no fue un hecho aislado. Desde 2017, Nacional no ha podido vencer a Millonarios en su propio estadio por partidos de Liga, lo que ha transformado al Atanasio en una especie de “segunda casa” para los embajadores. Lejos de sentirse presionados por el entorno verdolaga, los bogotanos han demostrado carácter, solidez táctica y convicción en cada una de sus visitas.

Ocho entrenadores, el mismo resultado: Nacional no puede con Millonarios en Medellín

Los números son contundentes y muestran una tendencia clara. Según datos de @ElColeccioniste, desde la última victoria de Nacional sobre Millonarios en Medellín —lograda por Juan Manuel Lillo en 2017— han pasado ocho entrenadores distintos por el banquillo antioqueño sin conseguir ese objetivo. Ni Jorge Almirón (2018), ni Juan Carlos Osorio (2019), ni Alejandro Restrepo (2021), ni Hernán Darío Herrera (2022), ni Paulo Autuori (2023), ni Jhon Bodmer (2023 y 2024), ni Efraín Juárez (2024), ni el más reciente, Javier Gandolfi (2025), lograron romper la mala racha frente al eterno rival.

Esa seguidilla de técnicos evidencia que el problema ha sido estructural. Nacional, por más que renueve estrategas, no encuentra la fórmula para superar a Millonarios en casa. En contraste, el cuadro albiazul ha sabido evolucionar y adaptarse, mostrando una identidad futbolística clara y un carácter competitivo que le ha permitido imponerse en un escenario históricamente adverso.

Millonarios, patrón de autoridad en la rivalidad más grande del país

Este dominio reciente en el Atanasio no solo suma victorias, sino que también refuerza el impacto emocional que Millonarios ha generado sobre Nacional. En los partidos grandes, donde la presión y el orgullo están al máximo, los azules han salido airosos y han golpeado con contundencia.

La eliminación del conjunto antioqueño en su propio estadio no hace más que confirmar que Millonarios ya no visita Medellín como víctima, sino como protagonista. El clásico colombiano tiene nuevo dueño en el presente, y si los verdes no encuentran respuestas pronto, esta hegemonía albiazul podría extenderse por mucho más tiempo.