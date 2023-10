Nacional recibió un 'dardo' de un exDT: "Sin tiempo no se consigue nada, no entiendo mi salida"

Atlético Nacional aún no se recupera del 'golpe' que le propinó Millonarios en la final de la Liga Colombiana 2023-II. El club 'verdolaga' ha tenido seis entrenadores en los últimos dos años y no ha podido encontrar una estabilidad que le permita desarrollar un proyecto deportivo claro. La hinchada está inconforme y se lo han hecho saber al club con su baja asistencia a los últimos partidos. El camino no está trazado y el futuro cercano es desalentador.

El pasado 9 de octubre, William Amaral dejó la dirección técnica del 'verde' de Antioquia, una noticia que tomó por sorpresa a más de uno. Es verdad que Nacional aún no demostraba el nivel de juego deseado por sus seguidores, pero estaba en la cuarta posición del 'todos contra todos' del clausura 2023 y había clasificado a las semifinales de la Copa Colombia.

Amaral, quien fue el asistente técnico de Paulo Autuori y después asumió el papel principal en el banquillo paisa, se fue con un saldo positivo en los 22 partidos que alcanzó a dirigir: 13 ganados, 3 empatados y 6 perdidos. Cuando se esperaba que el brasileño culminara este semestre, se confirmó su salida tras una derrota contra Unión Magdalena.

William Amaral le lanzó un 'dardo' a Nacional

“Sin tiempo no se consigue nada. Nosotros comprendemos, no entendemos. Son decisiones de un presidente, de un directivo o de un propietario de un equipo y puede tomarlas”, empezó diciendo el exAT de Didier Deschamps en el Olympique Marsella, en una conversación con 'As'.

El tiempo le jugó en contra a William Amaral

“El modelo de juego de un equipo es un producto inacabable, nosotros vamos ajustando, vamos creciendo, vamos jugando bien, otros días menos bien, pero lo fundamental de todo son los conceptos, sobre todo la idea, los principios, nosotros conseguimos hacer partidos muy buenos”, concluyó.

