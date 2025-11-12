Nacional vs. Inter Miami: precio de boletas para ver a Messi

Este miércoles 10 de diciembre quedó oficialmente confirmada una de las noticias más llamativas para el fútbol colombiano de cara al inicio del 2026: Atlético Nacional recibirá al Inter de Miami en un juego amistoso de exhibición que se disputará el próximo 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot. El anuncio generó de inmediato una ola de reacciones entre aficionados, analistas y directivos, especialmente por la presencia de la gran figura mundial Lionel Messi, quien pisará nuevamente territorio colombiano.

El partido, que será parte de la pretemporada de ambos clubes, no tendrá carácter competitivo, pero sí un evidente atractivo mediático por el impacto internacional del equipo estadounidense y por la expectativa que despierta Messi en cada país que visita. Nacional, que busca reforzar su imagen continental en este nuevo ciclo deportivo, tendrá una oportunidad importante para mostrar su proyecto ante los ojos del mundo.

La llegada de Lionel Messi, el gran imán del evento

La presencia del astro argentino es, sin duda, el principal componente que convierte este amistoso en un espectáculo esperado por miles de seguidores. Messi no solo mantiene su vigencia deportiva, sino que continúa siendo una de las figuras más influyentes y admiradas del fútbol mundial. Por eso, su participación ha generado entusiasmo en Medellín, donde muchos aficionados ven este partido como una oportunidad histórica de presenciar al campeón del mundo en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, junto con la emoción llegó también la controversia. En redes sociales, hinchas del fútbol antioqueño expresaron su inconformidad ante los elevados precios de las boletas establecidos para este encuentro de exhibición. Aunque se trata de un espectáculo internacional, muchos consideran que el valor supera ampliamente el alcance económico de la mayoría de seguidores.

Precios de las boletas y la polémica entre los aficionados

De acuerdo con los organizadores, los precios para asistir al partido oscilan entre los 400.000 y los dos millones de pesos, una cifra que ha desatado un intenso debate. Las localidades de Popular Norte y Sur fueron fijadas en $400.000, un valor inusualmente alto para esa tribuna. Por su parte, Oriental General tendrá un costo de $800.000, mientras que Occidental General alcanzará los $2.000.000, convirtiéndose en la entrada más exclusiva del evento.

La polémica radica en que, al tratarse de un partido de pretemporada y sin un objetivo competitivo real, muchos consideran que los precios no se ajustan a la naturaleza del encuentro. Aun así, se espera que el aforo registre una alta demanda, especialmente por la histórica presencia de Lionel Messi en Medellín.