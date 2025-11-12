María Corina Machado confirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

María Corina Machado llegó finalmente a Oslo, Noruega, tras la ceremonia en la que fue galardonada con el Premio Nobel de Paz.

Luego de una larga espera e incertidumbre por su salida de Venezuela, Machado apareció por el balcón del Grand Hotel, en donde se reencontró con su hija Ana Corina Sosa, quien recibió el premio en su nombre, y con el resto de su familia.

Por más de dos años, María Corina estuvo separada de su familia; y por cerca de 16 meses permaneció en la clandestinidad debido a la represión del régimen, que se incrementó tras los resultados electorales del 2024.

Un mensaje en español a los venezolanos

Aunque tras su llegada a Oslo, María Corina dio unas palabras ante la prensa, la organización del Nobel organizó un nuevo espacio para dar voz a la líder opositora.

Allí, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, elogió la lucha de Machado y la calificó como una de las grandes activistas civiles en pro de la democracia.

María Corina, por su parte, agradeció a quienes han acompañado y apoyado su causa a pesar de las dificultades, asegurando que “Dios obra de maneras peculiares” y que está dispuesta a “terminar la tarea para liberar al país”.

Machado también habló en español y se dirigió a sus connacionales que la ven como un referente y una luz de esperanza para la caída del régimen.

Vamos a demostrarle al mundo que, no solamente nos merecemos este premio, sino que esta generación pasará a la historia de la humanidad (…) La paz necesita una democracia, y no se puede tener democracia si no hay libertad primero.

La ayuda de Estados Unidos para escapar al régimen

Ante los medios del mundo, María Corina confirmó que recibió apoyo del gobierno de Estados Unidos para salir de Venezuela y llegar a Oslo.

Además, reiteró que las elecciones del 2024 dieron como ganador absoluto a Edmundo González y que ha sido el régimen de Maduro el que ha “declarado la guerra” a la población venezolana,

Sobre una ocupación estadounidense, dijo que sí han pedido ayuda al mundo para bloquear los ingresos que soportan al régimen, y que su país ya ha sido “ocupado” por Hezbollah, Irán, Rusia y las guerrillas colombianas.

Frente a las actuaciones de Estados Unidos en las costas de Venezuela, Machado insistió en que es el régimen de Mauro el que usa la represión para oprimir al pueblo, por lo que hay que detener a los grupos criminales que soportan estas actuaciones.