Golazo de Richard Ríos al Napoli: así definió el colombiano en Champions League

Richard Ríos marcó el 1-0 del Benfica ante el Napoli en la Champions League con una gran definición al minuto 20. Vea cómo fue el gol y qué significa para su momento deportivo.

Foto: Benfica

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:50 p. m.
Richard Ríos no ha tenido un semestre fácil desde su llegada al Benfica. El mediocampista de la Selección Colombia pasó de ser una de las figuras del Palmeiras a enfrentar un periodo de adaptación complejo en el fútbol europeo.

Sin embargo, este miércoles volvió a ser noticia por la tras marcar un gol en la Champions League.

Así fue el gol de Richard Ríos ante el Napoli

Al minuto 20 del duelo por la fecha 6 de la fase de grupos, Ríos apareció como un delantero más dentro del área.

Tras un centro que fue peinado por uno de sus compañeros, el colombiano atacó el espacio, anticipó la salida del arquero y definió con un toque suave para marcar el 1-0 parcial.

Con la anotación, Ríos rompió una racha negativa y volvió a ilusionar a los seguidores del Benfica, que esperaban verlo aportar en un torneo tan importante como la Champions. El gol también fue celebrado en redes sociales por aficionados colombianos, quienes han seguido de cerca su evolución en Europa.

¿Qué significa este gol para el Benfica?

Aunque la anotación puso al Benfica en ventaja, sus opciones de clasificación seguían comprometidas. De finalizar el partido con ese marcador, el club portugués llegaría apenas a 6 puntos, insuficientes para entrar a los puestos que dan acceso a la siguiente ronda de la liga de campeones.

Aun así, el gol de Ríos representa un impulso anímico tanto para el equipo como para el jugador, que había sido criticado por su rendimiento reciente.

