Oficial: ¡Confirman que Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España 2025!

Malas noticias para el ciclismo colombiano. El equipo Movistar confirmó que Nairo Quintana no participará en la Vuelta a España 2025 debido a que aún no se recupera de la caída sufrida en la reciente Vuelta a Burgos.

RELACIONADO Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

La decisión deja sin uno de sus referentes a la última gran vuelta del calendario, programada del 23 de agosto al 14 de septiembre.

El ciclista boyacense, de 35 años, tenía en sus planes volver a la ronda ibérica, donde ya fue campeón en 2016. Sin embargo, su estado físico tras el accidente no le permite competir al máximo nivel. A esta baja se suma la del velocista Fernando Gaviria, otro colombiano que tampoco entró en la lista preliminar del equipo español.

Las razones de la ausencia de Nairo Quintana

Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, fue quien confirmó la noticia en declaraciones La Hora del Ciclismo de Antena 2 de RCN Radio.

“Nairo era duda, pero lo hemos descartado para la Vuelta. Necesita tiempo para recuperarse”, expresó el dirigente, subrayando que la salud del corredor está por encima de cualquier objetivo deportivo.

RELACIONADO Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores

El propio Unzué explicó que el equipo todavía está ajustando su nómina definitiva: “Ya tenemos un 80% del equipo definido, hay un par de corredores sobre los que debemos decidir, pero hay seis fijos. El resto se decidirán esta semana”.

Movistar sin líderes claros para la ronda española

La ausencia de Nairo Quintana no es la única preocupación en Movistar. El conjunto español tampoco podrá contar con su jefe de filas Enric Mas, quien fue diagnosticado con una tromboflebitis en la pierna izquierda y quedó descartado para lo que resta de la temporada.

Con estas bajas, el equipo deberá replantear su estrategia en una carrera donde solía ser protagonista con Quintana y Mas. Por ahora, todo apunta a que Einer Rubio, quien fue octavo en el pasado Giro de Italia, tendrá un rol más destacado en la Vuelta.

La ilusión de los aficionados colombianos de ver nuevamente a Nairo brillar en España tendrá que esperar. El boyacense priorizará su recuperación en lo que queda de la temporada 2025.