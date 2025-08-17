CANAL RCN
Deportes

Oficial: ¡Confirman que Nairo Quintana no correrá La Vuelta a España 2025!

Nairo Quintana quedó oficialmente descartado de la Vuelta a España 2025 por problemas físicos tras su caída en Burgos.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Malas noticias para el ciclismo colombiano. El equipo Movistar confirmó que Nairo Quintana no participará en la Vuelta a España 2025 debido a que aún no se recupera de la caída sufrida en la reciente Vuelta a Burgos.

Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025
RELACIONADO

Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

La decisión deja sin uno de sus referentes a la última gran vuelta del calendario, programada del 23 de agosto al 14 de septiembre.

El ciclista boyacense, de 35 años, tenía en sus planes volver a la ronda ibérica, donde ya fue campeón en 2016. Sin embargo, su estado físico tras el accidente no le permite competir al máximo nivel. A esta baja se suma la del velocista Fernando Gaviria, otro colombiano que tampoco entró en la lista preliminar del equipo español.

Las razones de la ausencia de Nairo Quintana

Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, fue quien confirmó la noticia en declaraciones La Hora del Ciclismo de Antena 2 de RCN Radio.

“Nairo era duda, pero lo hemos descartado para la Vuelta. Necesita tiempo para recuperarse”, expresó el dirigente, subrayando que la salud del corredor está por encima de cualquier objetivo deportivo.

Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores
RELACIONADO

Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores

El propio Unzué explicó que el equipo todavía está ajustando su nómina definitiva: “Ya tenemos un 80% del equipo definido, hay un par de corredores sobre los que debemos decidir, pero hay seis fijos. El resto se decidirán esta semana”.

Movistar sin líderes claros para la ronda española

La ausencia de Nairo Quintana no es la única preocupación en Movistar. El conjunto español tampoco podrá contar con su jefe de filas Enric Mas, quien fue diagnosticado con una tromboflebitis en la pierna izquierda y quedó descartado para lo que resta de la temporada.

Con estas bajas, el equipo deberá replantear su estrategia en una carrera donde solía ser protagonista con Quintana y Mas. Por ahora, todo apunta a que Einer Rubio, quien fue octavo en el pasado Giro de Italia, tendrá un rol más destacado en la Vuelta.

La ilusión de los aficionados colombianos de ver nuevamente a Nairo brillar en España tendrá que esperar. El boyacense priorizará su recuperación en lo que queda de la temporada 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz rompió el silencio tras su primer título y gol con el Bayern: “Va a quedar marcado para mi vida”

Atlético Nacional

Nacional empató frente a Fortaleza en el Atanasio y ya piensa en Sao Paulo

Carlos Alcaraz

Sinner y Alcaraz se vuelven a ver las caras, esta vez en Cincinnati: ¿cuándo es la final?

Otras Noticias

Chile

Uno de los más sanguinarios sicarios del Tren de Aragua en Chile cayó en Santander

A través de un trabajo en conjunto con la Interpol se pudo establecer la ubicación del criminal en Colombia.

Educación

Dos universidades colombianas se ubicaron entre las mejores del mundo en reconocido ranking

Conozca cuáles son las dos únicas universidades que se ubican en este prestigioso ranking.

Redes sociales

Fulano y Mengano: este el origen de ambas expresiones

Ucrania

Trump puja por un acuerdo de paz integral en Ucrania, en vez de un alto al fuego

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025