Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

El corredor del Movistar dejó varias heridas que le dejó su última carrera, la Vuelta a Burgos.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
03:43 p. m.
El pasado jueves, Nairo Quintana encendió las alarmas tras conocerse de una dura caída que sufrió en la Vuelta a Burgos 2025 y la que lo obligó a abandonar esta competencia.

Lo que en un principio pareció un golpe más, ha derivado en una preocupación creciente por el estado físico del ciclista, que ha compartido imágenes de sus heridas, despertando serias dudas sobre su participación en la inminente Vuelta a España, su gran objetivo de la temporada y donde se tiene estimado que sea líder del equipo.

Impactantes imágenes de las heridas de Nairo tras Vuelta a Burgos

Mediante sus redes sociales, el corredor del equipo telefónico dejó ver las fuertes heridas que le causó aquel siniestro sufrido en la tercera etapa de la competencia en suelo ibérico.

"Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”, escribió el ciclista de 35 años y lo acompañó con una foto en las que se ve claramente las secuelas del golpe en su espalda.

Las imágenes, a simple vista, revelan la magnitud de la caída y la brutalidad del asfalto. No son las típicas "magulladuras" de una caída leve, sino heridas profundas que sugieren un impacto violento.

Cabe recordar que las esperanzas del equipo ibérico están puestas en Nairo, todo luego de conocerse que el máximo líder, Enric Más, no hará parte de la Vuelta a España.

Nairo Quintana-heridas
Foto: Instagram Nairo Quintana

La Vuelta a España es, para Nairo Quintana, una carrera de vital importancia. No solo es una de las tres grandes vueltas del calendario, sino que es el escenario donde ha cosechado algunos de sus mayores éxitos, incluyendo el triunfo de 2016. Después de un año con altibajos, en el que ha mostrado destellos de su calidad pero también ha tenido momentos difíciles, la Vuelta a España era la oportunidad de redención, el gran objetivo para volver a brillar en la élite del ciclismo mundial.

Su preparación había sido meticulosa, y la Vuelta a Burgos era parte de ese proceso de afinamiento de la forma física. La caída no solo ha interrumpido esa preparación, sino que ha puesto en peligro el objetivo principal.

