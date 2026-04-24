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¡Siempre, Nairo! Fulminante ataque del ‘Cóndor’ para ganar etapa en la Vuelta Asturias

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias tras un fulminante ataque.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Sergio García

abril 24 de 2026
10:21 a. m.
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El ciclismo colombiano volvió a celebrar en territorio europeo gracias a la brillante actuación de Nairo Quintana, quien este viernes 24 de abril se impuso con autoridad en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias. El boyacense, fiel a su estilo combativo en la montaña, cruzó la meta en solitario y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, en una jornada que también tuvo protagonismo nacional con el tercer lugar de Diego Pescador.

Ataque demoledor en la montaña

La etapa, disputada entre Llanes y Pola de Lena sobre un recorrido de 140 kilómetros, presentó un perfil exigente que favorecía a los escaladores. Fue en el último puerto donde Quintana decidió marcar la diferencia. Con experiencia y lectura de carrera, el colombiano lanzó un ataque contundente que dejó sin respuesta a sus rivales directos, incluyendo a Adria Pericas, corredor del UAE Team Emirates que lideraba el grupo en ese momento.

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El movimiento del boyacense fue preciso y demoledor. Con su reconocida capacidad en la escalada, aceleró el ritmo y logró abrir un hueco importante que se fue ampliando con el paso de los kilómetros. Su esfuerzo tuvo recompensa en la línea de meta, donde llegó con una ventaja superior a los 30 segundos sobre el segundo clasificado, consolidando así una victoria clara y contundente.

Por su parte, Diego Pescador completó una destacada jornada al finalizar en la tercera posición, reafirmando el buen momento del ciclismo colombiano en esta competencia.

Liderato y una despedida que ilusiona

El triunfo no solo significó una nueva victoria para Nairo Quintana en Europa, sino también la posibilidad de vestir el maillot de líder a falta de las etapas definitivas. Este resultado adquiere un valor especial en un año marcado por su anuncio de retiro profesional, lo que convierte cada competencia en una oportunidad para despedirse en lo más alto.

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Con el liderato en sus manos, Quintana afrontará las próximas jornadas con la responsabilidad de defender su posición frente a rivales que buscarán recortar diferencias. Su rendimiento en la montaña, sin embargo, deja claro que cuenta con las herramientas necesarias para sostener la ventaja hasta el final.

El ciclismo colombiano sigue encontrando en sus figuras históricas motivos para celebrar, y la actuación de Nairo en la Vuelta a Asturias es una muestra de que su legado continúa vigente. La expectativa ahora se centra en si el boyacense podrá cerrar la competencia manteniendo el primer lugar y sumar un nuevo título a su exitosa trayectoria, en lo que podría ser uno de los capítulos más emotivos de su carrera deportiva.

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