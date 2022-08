¿Lo logrará? Nairo Quintana reveló que piensa en grande para la Vuelta a España 2022

El que debe andar satisfecho con el 2022 es Nairo Quintana, que después de algunas temporadas de bajo rendimiento, lesiones y malos tragos en Movistar, ahora ve un nuevo amanecer con el Arkéa Samsic a pesar de todo lo que se especulaba al inicio.

Al no ser un equipo World Tour, los expertos en ciclismo veían con cierta duda el paso del boyacense al Arkéa, pero la verdad es que ha sido mucho más prospero de lo que alguien pudiese imaginar.

Casi sin gregarios, pero en una forma física excelsa, Nairo fue sexto en la clasificación general del último Tour de Francia y demostró que está vigente para pelear las grandes carreras del calendario ciclístico. En diálogo con Caracol Radio, Quintana expresó que la 'Grande Boucle' lo dejó con grandes sensaciones para lo que se vendrá en lo que resta del año y la temporada siguiente.

Nairo y su fortaleza en el Tour de Francia 2022

"Ha sido de los mejores que he hecho en mi carrera deportiva, fue la cuarta mejor participación y estoy muy contento de volver a tener buenas sensaciones en el Tour, de estar nuevamente ahí en la pelea. Pensábamos ir por el podio, pero finalmente estuvimos cerca, alguno pequeños problemas de salud en los últimos días nos dejaron un poco lejos, pero el balance fue bastante bueno", dijo.

En cuanto a su sexto lugar en la general luego de frustrar sus chances de podio en los últimos tres días de carrera, el boyacense aseguró que: "ha sido un muy buen lugar, siempre se quiere más, está claro. Estábamos luchando contra equipos muy fuertes y también hay que ver el balance por ese lado. Me da confianza para seguir trabajando bien, para presentarme en la Vuelta a España y hacer un buen papel y poder prepararme muy bien para el año que viene con la confianza y motivación que me ha dejado este Tour de Francia".

El gran nivel que ha mostrado Nairo esta temporada, aumenta los rumores de una posible salida a un equipo más protagonista en 2023. De hecho, hace unas semanas tomó fuerza la chance de ir al UAE Team Emirates, para hacer 'llave' con Tadej Pogacar, pero el mismo director deportivo de la escuadra árabe lo descartó a NoticiasRCN.com.

Con ese panorama, lo más seguro es que Quintana continúe en Arkéa y así lo confirmó. "Estamos cerca de firmar con ellos. Es un equipo que ha venido creciendo, que me ha respetado y me quiere. Escuchan mis opiniones, así que queremos seguir si se da la posibilidad. Ahí está el manager y es lo más probable en este momento. Hay algunas peticiones que tenemos, como poder traer corredores con más experiencia y más fuertes. Seguir mejorando el equipo. Ya hemos visto que hoy anunciaron el fichaje de Clément Champoussin que viene del AG2R. Es un corredor joven que tiene experiencia y seguramente nos va a ayudar muy bien. Sabe ganar y estará disputando etapas".

Objetivo en la Vuelta a España 2022

La expectativa en Nairo Quintana no acaba para el 2022. El próximo 9 de agosto arrancará la Vuelta a España y espera ser protagonista ya sin la presencia de los grandes capos como Jonas Vingegaard (campeón reciente del Tour), Pogacar y posiblemente Primoz Roglic. ¿Se le dará?

"Hacer la general de la Vuelta a España. Estamos viendo qué corredores dentro del equipo están de la mejor forma para contar con ellos por estas tres semanas. El objetivo es hacer nuevamente la general", contó el colombiano.

"La contrarreloj por equipos no es nuestro fuerte, pero intentaremos defendernos bien. Luego viene la otra contrarreloj que está prácticamente a mitad de la Vuelta a España que no es demasiada larga y se me puede dar bastante bien pensando en la general. Las etapas de montaña, que son parcialmente 10 etapas con final en alto, son buenas para mí", detalló sobre el recorrido, que le puede ser favorable para sus aspiraciones de podio.