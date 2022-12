Futbolista en Irán fue condenado a ejecución por defender derechos de las mujeres y protestas

El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani ha sido condenado a ejecución por defender los derechos de las mujeres y expresar su apoyo a las protestas, así lo dio a conoce la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesiones (FIFPRO).

Mediante su cuenta de Twitter, la FIFPRO dio a conocer esa lamentable noticia.

Además, expresó su solidarización con el futbolista e hizo el pedido de eliminar ese castigo impuesto a Amir Nasr-Azadani.

“El exjugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan, de 26 años, ha sido acusado por el régimen iraní de un delito llamado 'moharebeh', es decir, 'enemistad con Dios', según 'IranWire'; este conlleva la ejecución en la horca, una pena que ya sufrieron el joven Mohsen Shekari y el luchador Majid Reza Rahnavard, ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad por las mismas acusaciones que Amir Nasr-Azadani, todo tras un juicio sin garantías”, dio a conocer el medio Europa Press.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



