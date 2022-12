En video: el consuelo del hijo de futbolista croata con Neymar en Catar 2022

La sexta estrella se ha hecho inalcanzable. Brasil cayó ante Croacia este viernes por penales en cuartos de final del Mundial de Catar, poniendo fin al ciclo de Tite y dando una estocada a la generación de Neymar, que no ha podido acercarse a sus ilustres predecesores.

La 'Seleção' llegó a Catar con todo el viento a favor para poner fin a veinte años sin ganar el máximo trofeo del fútbol: una defensa sólida, un ataque arrasador con un 'Ney' en gran forma y un técnico de pergaminos respetado por el grupo.

Tras consumarse la eliminación de Catar 2022, Neymar fue uno de los futbolistas que más lo sufrió y además de ser consolado por sus compañeros, vivió un emotivo motivo.

Ubicando en el centro del campo, el hijo de Ivan Perisic, rival de Neymar durante el encuentro, salió corriendo hacía donde estaba el brasileño para consolarlo tras la eliminación.

Leo, el pequeño de 10 años, le estiró la mano a Neymar y el brasileño no dudó en abrazarlo y darle un beso en la frente. Un gesto que para el pequeño será inolvidable.

