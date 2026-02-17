Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

El regreso de Neymar al fútbol brasileño dejó sensaciones encontradas. El astro disputó sus primeros minutos oficiales de la temporada con Santos, mostró destellos de su talento habitual, pero también vivió un momento de tensión tras recibir una fuerte patada que hizo evidente su dolor y volvió a poner en duda su camino hacia el Mundial de 2026.

El atacante de 34 años ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo del partido ante Velo Clube, por el Campeonato Paulista.

El encuentro, disputado en el estadio Vila Belmiro, ya estaba encaminado con un 3-0 al descanso y terminó en una contundente goleada 6-0 para el “Peixe”.

Era la primera aparición oficial de Neymar desde diciembre de 2025, luego de una cirugía de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas.

El delantero fue recibido con una ovación por parte de la hinchada, que celebró su vuelta y su intención de recuperar continuidad en un año clave para su carrera.

Neymar recibió una fuerte patada y preocupó a Santos

El trámite tranquilo del partido cambió abruptamente cuando Neymar fue víctima de una durísima entrada en la mitad del campo. Islan Rafael, defensor del Velo Clube, terminó impactando de lleno al número 10 del Santos, que cayó al césped con visibles gestos de dolor.

Durante varios minutos, el delantero permaneció tendido mientras el cuerpo médico ingresaba para atenderlo. Las imágenes generaron preocupación tanto en el estadio como entre los seguidores del jugador, atentos a su estado físico tras una larga recuperación. Para sorpresa de muchos, el árbitro sancionó la acción únicamente con tarjeta amarilla.

Finalmente, Neymar logró reincorporarse y continuó en el terreno de juego hasta el pitazo final. Al término del encuentro, abandonó el estadio caminando sin mayores dificultades, una señal alentadora dentro de un episodio que pudo haber tenido consecuencias más graves.

¿Neymar, sin chances de ir al Mundial 2026?

Más allá del susto, el incidente reavivó el debate sobre las posibilidades reales de Neymar de llegar en plenitud al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El brasileño regresó al país con el objetivo claro de retomar su mejor versión y volver a la selección bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien asumió el ciclo en junio y aún no lo ha tenido en cuenta.

Las lesiones han marcado los últimos años del máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos. Su último partido con la “verdeamarela” fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos. Desde entonces, el tiempo juega en su contra.

A nivel de clubes, Neymar logró cerrar 2025 con un balance positivo al salvar al Santos del descenso gracias a cinco goles decisivos en el tramo final del Brasileirao.

Esa actuación llevó a la renovación de su contrato hasta finales de 2026, una apuesta del club por su liderazgo y experiencia.

Mientras Santos ya piensa en los cuartos de final del Paulista frente a Novorizontino, el foco sigue puesto en el estado físico de su máxima figura.