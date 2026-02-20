CANAL RCN
Deportes

Prestianni rindió testimonio ante la UEFA: esto fue lo que supuestamente dijo a Vinicius

Gianluca Prestianni compareció ante la Uefa sobre lo que supuestamente le dijo a Vinicius en el partido.

Prestianni
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
05:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre del joven argentino Gianluca Prestianni volvió a ocupar titulares en Europa luego del partido entre Benfica y Real Madrid, encuentro que terminó 1-0 a favor del conjunto español y que quedó marcado por un presunto episodio de racismo contra Vinicius Jr.. En medio de la controversia, el futbolista habría entregado su versión de los hechos ante la UEFA, organismo que analiza lo ocurrido.

La versión entregada ante la UEFA

De acuerdo con información divulgada por ESPN, Prestianni compareció para presentar su testimonio y descargos formales tras las acusaciones surgidas durante el compromiso disputado en Lisboa. Según el reporte, el jugador reconoció haber dirigido un insulto hacia el delantero brasileño, pero negó de manera categórica haber utilizado una expresión de carácter racista.

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius
RELACIONADO

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

En su declaración, el argentino sostuvo que empleó la palabra “maricón” en un tono provocador, dentro de la tensión propia del partido, y no el término “mono”, que fue el que inicialmente se interpretó desde algunos sectores. La versión coincide con lo que el propio futbolista manifestó al término del encuentro, cuando aseguró que sus palabras no tuvieron una connotación racial, sino que se trató de un insulto en medio de la confrontación deportiva.

El organismo europeo evalúa ahora el contexto, los informes arbitrales y las pruebas audiovisuales antes de adoptar cualquier determinación disciplinaria.

Investigación paralela por gestos desde la tribuna

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, el club portugués informó que abrió una investigación interna para identificar a dos aficionados que, presuntamente, realizaron gestos racistas contra Vinicius Jr. durante el partido disputado en el Estádio da Luz.

Según lo trascendido, la institución revisará la ubicación exacta de los señalados dentro del estadio y analizará los registros vinculados a la venta o transferencia del denominado Pase Rojo, el carné de socio del club. De comprobarse conductas discriminatorias, podrían adoptarse sanciones que incluyan la suspensión o cancelación de su membresía.

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica
RELACIONADO

Escándalo total: durísimas frases de Chilavert sobre Vinicius y Mbappé que encendieron polémica

El caso vuelve a poner el foco sobre la lucha contra el racismo en el fútbol europeo, un tema que la UEFA y los principales clubes del continente han reiterado que buscan erradicar con protocolos más estrictos y sanciones ejemplares. Mientras tanto, el proceso disciplinario seguirá su curso hasta que el ente rector emita una decisión oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

América de Cali

América de Cali busca hinchas: lanzó 3x1 en boletería para este fin de semana

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Otras Noticias

Donald Trump

Ya se conoce la fecha en la que Trump visitará China: estará tres días en el gigante asiático

También se tiene previsto que Xi Jinping visite la Casa Blanca, aunque a finales de 2026.

Finanzas personales

¿Prestó dinero sin haber firmado pagaré y no le han pagado? Esto es lo que debe hacer

Existe una vía judicial para reclamar esa deuda incluso con chats como prueba.

Antártida

¿Cómo es el día a día a bordo del ARC Simón Bolívar mientras enfrenta olas de hasta 4 metros en el Paso de Drake?

Yeison Jiménez

Conmovedor: este fue el mensaje que la hija y la esposa de Yeison Jiménez le hicieron llegar a Maluma tras la muerte del 'aventurero'

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?