Prestianni rindió testimonio ante la UEFA: esto fue lo que supuestamente dijo a Vinicius

El nombre del joven argentino Gianluca Prestianni volvió a ocupar titulares en Europa luego del partido entre Benfica y Real Madrid, encuentro que terminó 1-0 a favor del conjunto español y que quedó marcado por un presunto episodio de racismo contra Vinicius Jr.. En medio de la controversia, el futbolista habría entregado su versión de los hechos ante la UEFA, organismo que analiza lo ocurrido.

La versión entregada ante la UEFA

De acuerdo con información divulgada por ESPN, Prestianni compareció para presentar su testimonio y descargos formales tras las acusaciones surgidas durante el compromiso disputado en Lisboa. Según el reporte, el jugador reconoció haber dirigido un insulto hacia el delantero brasileño, pero negó de manera categórica haber utilizado una expresión de carácter racista.

En su declaración, el argentino sostuvo que empleó la palabra “maricón” en un tono provocador, dentro de la tensión propia del partido, y no el término “mono”, que fue el que inicialmente se interpretó desde algunos sectores. La versión coincide con lo que el propio futbolista manifestó al término del encuentro, cuando aseguró que sus palabras no tuvieron una connotación racial, sino que se trató de un insulto en medio de la confrontación deportiva.

El organismo europeo evalúa ahora el contexto, los informes arbitrales y las pruebas audiovisuales antes de adoptar cualquier determinación disciplinaria.

Investigación paralela por gestos desde la tribuna

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, el club portugués informó que abrió una investigación interna para identificar a dos aficionados que, presuntamente, realizaron gestos racistas contra Vinicius Jr. durante el partido disputado en el Estádio da Luz.

Según lo trascendido, la institución revisará la ubicación exacta de los señalados dentro del estadio y analizará los registros vinculados a la venta o transferencia del denominado Pase Rojo, el carné de socio del club. De comprobarse conductas discriminatorias, podrían adoptarse sanciones que incluyan la suspensión o cancelación de su membresía.

El caso vuelve a poner el foco sobre la lucha contra el racismo en el fútbol europeo, un tema que la UEFA y los principales clubes del continente han reiterado que buscan erradicar con protocolos más estrictos y sanciones ejemplares. Mientras tanto, el proceso disciplinario seguirá su curso hasta que el ente rector emita una decisión oficial.