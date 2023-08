Neymar habría llegado a un acuerdo verbal con un equipo de Arabia Saudita

Una vez más, el fútbol de Arabia Saudita vuelve a dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que durante las últimas horas se confirmó que el Al-Hilal, equipo que quería contratar a Messi, llegó a un acuerdo verbal con Neymar, quien tenía una inminente salida del París Saint-Germain.

El encargado de revelar la noticia fue Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado que de fichaje, que por medio de sus redes sociales afirmó que el jugador de la Selección de Brasil llegó a un acuerdo con el club de Medio Oriente, luego de algunos días de negociaciones con el club francés.

“Después de que se revelara una enorme oferta hace dos días, los documentos están aprobados por todas las partes involucradas. Ney viajará a Arabia Saudita esta semana, firmará un contrato de dos años. El cuadro francés recibirá poco menos de 100 millones de euros de cuota sin bonificaciones. La revisión médica será completada pronto”, aseguró el periodista italiano.

EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n