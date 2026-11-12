Niña canceló su fiesta de 15 años para viajar a Cali a ver a la Selección Colombia: es jugadora de fútbol e hincha de Nacional

La Selección Colombia jugará ante la selección de Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y hay gran expectativa en la ciudad por la llegada de la 'tricolor' después de más de 25 años; la boletería para el partido, que iniciará a las 7 de la noche, se encuentra casi agotada y solo hay disponibles algunas últimas entradas en las localidades de occidental.

A pesar de la ausencia de Luis Díaz por lesión o de James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección, figuras como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Jhon Arias o Daniel Muñoz han despertado el entusiasmo de los hinchas que se han acercado al hotel en busca de un autógrafo o una foto.

Niña canceló su fiesta de 15 años para ir a Cali a ver a la Selección Colombia

El caso de una niña fanática de la Selección Colombia ha llamado la atención de algunos jugadores como Juan Manuel Rengifo debido a los esfuerzos que hizo para asistir al partido; en entrevista con la periodista Estefanía Gómez para Win Sports, una niña aseguró que decidió cancelar su fiesta de 15 años para poder viajar desde Putumayo a Cali a ver a la Selección Colombia y que sus padres apoyaron su decisión.

Dhana, oriunda de Putumayo, también señaló que era jugadora de fútbol e hincha de Atlético Nacional, por lo que uno de sus objetivos principales era conseguir una foto con Juan Manuel Rengifo y Samuel Velázquez, jugadores del club 'verdolaga'.

En una foto publicada por la periodista, se observa que la niña logró conseguir la foto con Rengifo y ahora está a la espera de poder conseguir su camiseta.

Expectativa por el recambio en la Selección Colombia

La doble enfrentación que tendrá la Selección Colombia contra Chile le servirá al entrenador Néstor Lorenzo para seguir probando nuevos jugadores y variantes de cara a las eliminatorias sudamericanas que podrían iniciar a finales de 2027; tras la salida de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y la falta de un delantero goleador, el entrenador argentino necesita tener varias opciones para conformar un equipo titular.