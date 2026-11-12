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Niña canceló su fiesta de 15 años para viajar a Cali a ver a la Selección Colombia: es jugadora de fútbol e hincha de Nacional

La Selección Colombia volverá a jugar en Cali después de 27 años y hay gran expectativa en la ciudad.

Niña canceló su fiesta de 15 años para ir a Cali a ver a la Selección Colombia
Foto: Estefanía Gómez en Instagram

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
12:34 p. m.
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La Selección Colombia jugará ante la selección de Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y hay gran expectativa en la ciudad por la llegada de la 'tricolor' después de más de 25 años; la boletería para el partido, que iniciará a las 7 de la noche, se encuentra casi agotada y solo hay disponibles algunas últimas entradas en las localidades de occidental.

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A pesar de la ausencia de Luis Díaz por lesión o de James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección, figuras como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Jhon Arias o Daniel Muñoz han despertado el entusiasmo de los hinchas que se han acercado al hotel en busca de un autógrafo o una foto.

Niña canceló su fiesta de 15 años para ir a Cali a ver a la Selección Colombia

El caso de una niña fanática de la Selección Colombia ha llamado la atención de algunos jugadores como Juan Manuel Rengifo debido a los esfuerzos que hizo para asistir al partido; en entrevista con la periodista Estefanía Gómez para Win Sports, una niña aseguró que decidió cancelar su fiesta de 15 años para poder viajar desde Putumayo a Cali a ver a la Selección Colombia y que sus padres apoyaron su decisión.

Dhana, oriunda de Putumayo, también señaló que era jugadora de fútbol e hincha de Atlético Nacional, por lo que uno de sus objetivos principales era conseguir una foto con Juan Manuel Rengifo y Samuel Velázquez, jugadores del club 'verdolaga'.

En una foto publicada por la periodista, se observa que la niña logró conseguir la foto con Rengifo y ahora está a la espera de poder conseguir su camiseta.

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La doble enfrentación que tendrá la Selección Colombia contra Chile le servirá al entrenador Néstor Lorenzo para seguir probando nuevos jugadores y variantes de cara a las eliminatorias sudamericanas que podrían iniciar a finales de 2027; tras la salida de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y la falta de un delantero goleador, el entrenador argentino necesita tener varias opciones para conformar un equipo titular.

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