Néstor Lorenzo le respondió a Lucas González tras convocatoria de jugadores de Nacional: esto dijo

El próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el martes 17 en Santiago de Chile, la Selección Colombia jugará contra la selección chilena en el marco de una nueva fecha FIFA como preparación para las eliminatorias mundialistas que aún no tienen fecha de inicio confirmada.

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, explicó en entrevista la convocatoria de algunos jugadores que vestirán la camiseta 'tricolor' por primera vez, así como la inclusión de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, futbolistas de Atlético Nacional que se perderán la serie de semifinal de Copa BetPlay vs. Once Caldas, programada para el 10 y 17 de noviembre.

"Debe ser un orgullo para el club que los jugadores vengan a la selección": Néstor Lorenzo

Ante la polémica que se generó a raíz de la convocatoria de los jugadores de Atlético Nacional y las declaraciones de Lucas González, además del no llamado de Álvaro Montero, el entrenador colombiano aclaró los rumores y explicó que ya había hablado con los arqueros acerca de los partidos a los cuales serían convocados y que no tenía conocimiento de que Boca Juniors llegaría a la semifinal de la Copa Argentina.

Por su parte, manifestó que para Atlético Nacional debe ser un orgullo contar con jugadores convocados a la selección mayor debido a su buen trabajo en la parte formativa y dio a entender que el club paisa cuenta con un plantel lo suficientemente amplio para poder competir de la mejor manera sin los jugadores mencionados.

Camilo Mena: la gran sorpresa

Uno de los nombres más llamativos dentro de la lista de convocados, fue el de Camilo Mena, atacante de 24 años del Korona Kielce de Polonia. "A Camilo Mena lo estamos siguiendo desde el mismo tiempo que seguíamos a Juan Camilo Durán (...) creemos que este es un momento propicio para ver este tipo de jugadores que están dejando muy bien el fútbol colombiano en países remotos", afirmó el entrenador argentino y añadió que ya contaba con experiencia en selecciones juveniles.