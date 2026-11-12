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¿Pep Guardiola será nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos? Esto se sabe

La llegada del entrenador español al banquillo de Estados Unidos se daría tras la salida de Mauricio Pochettino al Manchester United.

¿Pep Guardiola será nuevo entrenador de la Selección de Estados Unidos? Esto se sabe
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
11:49 a. m.
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Durante las últimas horas, el mundo del fútbol está envuelto en rumores sobre el futuro de algunos entrenadores de los clubes y selecciones más importantes del mundo; en la mañana del 12 de noviembre, Manchester United ha confirmado que Michael Carrick ha dejado de ser el entrenador del club a raíz de la mala temporada que está teniendo; los 'diablos rojos' se encuentran en zona de descenso directo en la Premier League.

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Desde Inglaterra afirman que el entrenador argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, tendría todo acordado para ser el nuevo técnico de Manchester United; incluso el reconocido periodista Fabrizio Romano, especializado en fichajes, confirmó que las conversaciones con Estados Unidos ya están en marcha y el acuerdo verbal fue alcanzado entre el argentino y el club inglés.

¿Pep Guardiola será nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos? Esto se sabe

A raíz de la salida de Pochettino del banquillo estadounidense, el nombre de Pep Guardiola ha iniciado a sonar como reemplazo del argentino; aunque todo se ha basado en rumores, varios periodistas y medios calificados han confirmado que es la primera opción de los directivos de la selección norteamericana y que el D.T. español estaría analizando la oferta.

Hasta el momento, ni Manchester United ni la selección de Estados Unidos han comunicado la elección de algún nuevo entrenador, sin embargo, el equipo inglés deberá tomar la decisión lo más pronto posible por su participación en la Premier League y Champions League; por su parte, los norteamericanos se encuentran en la fase de cuartos de final de la Concacaf Liga de Naciones en donde enfrentará a Haití en una serie a ida y vuelta.

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Sería la primera experiencia en selecciones para Guardiola

El último cargo de Guardiola fue en el Manchester City, donde fue campeón en múltiples oportunidades, y en donde se convirtió en un ídolo de la institución; en varias ocasiones, Pep ha manifestado su deseo de dirigir una selección nacional para vivir la experiencia de un Mundial, una Eurocopa o Copa América.

De concretarse, Guardiola disputaría las eliminatorias CONCACAF, la Copa de Oro y el Mundial, en caso de conseguir la clasificación.

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