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¿Molestia en Nacional con Lucas González? Carlos Antonio Vélez cuestionó al entrenador

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Lucas González y respaldó a la dirigencia de Nacional.

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Lucas González y respaldó a la dirigencia de Nacional
Foto: win sports y Atlético Nacional

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
12:00 p. m.
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Las convocatorias de varios futbolistas de Atlético Nacional a las selecciones Colombia abrieron una discusión en el club antioqueño. Tras las declaraciones de Lucas González sobre las bajas que enfrenta el equipo, la dirigencia le habría recordado al entrenador el valor que tiene para cualquier jugador representar al país.

¿Qué le habría dicho Nacional a Lucas González?

La situación fue comentada por el periodista Yony Gutiérrez en La FM, el miércoles 11 de noviembre. Según su información, desde la institución antioqueña habrían conversado con el entrenador para transmitirle un mensaje sobre sus declaraciones.

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La frase que habría recibido el técnico fue directa: “Hombre, es que ir a la Selección Colombia es un premio para cualquier jugador”.

El pronunciamiento estaría relacionado con las quejas que González ha expresado por las ausencias de futbolistas convocados a los combinados nacionales, justo cuando Nacional afronta compromisos decisivos en la Liga BetPlay 2026-II y las semifinales de la Copa BetPlay.

Después del empate frente a Once Caldas, el entrenador volvió a referirse al tema. Explicó que el equipo tenía cinco jugadores en la Selección Sub-17, dos en la Sub-20 y otros dos en la selección de mayores, entre ellos Felipe Marín, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo.

Aunque manifestó orgullo por tener futbolistas representando al país, también insistió en las dificultades que estas ausencias generan para preparar los partidos.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Lucas González?

Carlos Antonio Vélez respaldó la postura de la dirigencia de Nacional. En su comentario radial aseguró que, si estuviera en la junta directiva, también estaría molesto con el entrenador por la forma en que expuso el asunto.

El periodista consideró que las convocatorias representan un reconocimiento para los futbolistas y también una valorización para el club. A su juicio, Nacional cuenta con una plantilla amplia y alternativas suficientes para afrontar las bajas.

Si yo fuera dirigente de Nacional también estaría muy molesto con el técnico. Le doy el mejor equipo que tiene el país, le entrego por duplicado y en algún caso, por triplicado algunas posiciones, dijo Vélez.

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Además, cuestionó que González volviera sobre el mismo argumento después del partido contra Once Caldas. Vélez sostuvo que las ausencias no deberían convertirse en una justificación para el rendimiento del equipo y recordó que Nacional está llamado a competir por los títulos.

Qué bueno para un equipo que le valoricen a sus jugadores. Yo estaría feliz si fuera directivo de Nacional. Le doy al técnico para dar y convidar, tiene cómo reemplazarlos, tiene jugadores por cantidades. Llaman unos a la selección y esos jugadores se valorizan, se valoriza la marca, se valoriza mi patrimonio.

¿Cuándo regresan los convocados a Atlético Nacional?

Los tiempos de regreso dependerán de cada selección. Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo estarán vinculados a la selección de mayores hasta el 17 de noviembre, por lo que su retorno al club se espera después de esa fecha.

En el caso de los futbolistas que disputan el Mundial Sub-17 de Catar, su disponibilidad dependerá del recorrido de Colombia en el torneo. Si el equipo alcanza las instancias finales, algunos jugadores podrían reincorporarse hasta el 13 de diciembre.

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Mientras tanto, Lucas González tendrá que buscar alternativas para los próximos compromisos. La discusión sobre las convocatorias dejó de ser únicamente un asunto deportivo y ahora también pone sobre la mesa la relación entre el cuerpo técnico y la dirigencia verdolaga.

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